Внедрение простого скрипта в Wordpress

Веб-программированиеЗавершен4 заявки144 просмотра
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Надо добавить простой скрипт меню, пример http://test.dukweb.com/ в шаблон

WordPress
11 лет назад
Dukalex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
exposition
Виктор 
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$15
1 день
Отлично справился с заданием, буду обращаться еще!
Задание - работа - оплата, никаких проблем:)