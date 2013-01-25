Шаблон на Укоз - адаптировать по примеру

$60
Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать шаблон для размещения в системе укоз по предоставленному образцу:

http://www.tembr-radio.ru/

Уникальность не менее 95%:

визуально: верхний, нижний, правый и левый глобальный блок, главная страница - сплошная текстовая без разделителей, горизонтальное меню с поиском по сайту.

Используемые модули: каталог статей, каталог файлов, обратная связь, интернет-магазин, гостевая книга, опросы, новости.

Более подробно по icq 664932647

11 лет назад
ivanchich
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад