Шаблон на Укоз - адаптировать по примеру

Ищем разработчика, в портфолио которого уже есть подобные проекты. Исполнитель, работая по шаблонам и опираясь на свой опыт, может выполнить работу быстрее новичка. Примерный дедлайн сдачи проекта - 10 дней. Связано это с имеющимися договоренностями ...