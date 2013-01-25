Исполнитель для верстки и натяжки на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок142 просмотра
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Приветствую!

Постоянно необходим человек, который будет верстать и интегрировать в WordPress

Верстка + натяжка ~ 70$

Шаблоны почти стандартные. Сайдабр - два блока для вывода из разных категорий + нижний блок Похожих записей(при открытом сингле).

ТЗ по макету, скину исполнителю.

Предпочтение кандидатам с портфолио и ОТЗЫВАМИ.

Предоплаты нет.

Три варианта оплаты

1) По факту

2) Поэтапно

В заявках сразу указывайте сроки и цену

WordPress
11 лет назад
obvadov
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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