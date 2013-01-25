Программист на WordPress

$1800
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки202 просмотра
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Компании easyVeasy требуется программист на WordPress:

Основные обязанности:

• Разработка модулей для WordPress

• Разработка сайтов на WordPress

Требования:

• Не менее 2 летнего опыта работы в области веб-разработки

• Умение разбираться в чужом коде

• Опыт работы в команде, в том числе удалённой

Знания:

• WordPress

• PHP 5

• JavaScript / AJAX

• OOP / Design patterns

• MySQL

• SVN / Git

• Технический английский на уровне чтения технической документации

Личные качества:

• Ответственность, пунктуальность, придирчивость к мелочам

• Умение планировать и оценивать свои задачи

• Умение быстро разобраться в проекте и чужом исходном коде

• Умение работать в условиях многозадачности и разно приоритетности

• Системный подход к решению задач

Мы предлагаем:

• Оплата от $1400 до $1800

• Полный удалённый рабочий день (10 – 19 GMT +2). Возможен гибкий график работы.

• Карьерный рост

Заработная плата обсуждается после собеседования через Skype.

WordPress
11 лет назад
vadimw
Вадим 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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