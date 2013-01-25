Программист на WordPress

Есть дизайн сайта, который надо адапировать под управление на Джумле или ВордПресс. Сайт на двух языках. Сайт несложный, главная страница, внутренняя страница со встроенным слайдером, форма для контактов, фотогалерея. Три меню - вертикальное с пиктограммами, ...