Сделать тему для Drupal 6.2

Веб-программированиеЗавершен7 заявок148 просмотров
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Нужно сделать тему для сайта на CMS Drupal 6.2. Сайт для женщин

Drupal
11 лет назад
bezgvozdey
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VdovinLab
Вдовин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-3)
11 лет назад
$70
3 дня
Хороший исполнитель, работу выполнил быстро