Интеграция готовой верстки на 1С-битрикс

1. Что есть: Drupal 6 + Ubercart, порядка 300 товаров. Сайт двуязычный. Все товары - есть тип материала Product. Больше несколько тысяч товаров в магазине в принципе не планируется Каталог сделан на uc_advanced_catalog версии 2.x (тот, который на Display ...