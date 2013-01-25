Интеграция готовой верстки на 1С-битрикс

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок143 просмотра
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Требуется интеграция готовой (профессиональной) верстки (для 1С-битрикс) для сайта визитки производственного предприятия.

В ответах обязательно указывайте стоимость.

11 лет назад
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад