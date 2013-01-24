Требуется доработка ShopScript

Требуется доработка Shop Script: http://www.shop-script.ru/scripts/shop-script-free.html

1. Сделать настраиваемое ЧПУ опционально в админке для:

- страниц /%маска%/11/ или /%маска%/11.html или /%маска%_11.html т.е любой вариант чтобы работал. В url ищется маска и если она соответствует

страницам - то по id - уже выбирается нужная aux1, aux2,aux3 и т.п. В данном случае маска допустим = pages

- товаров. index.php?productID=11 (по умолчанию в движке), /%маска%/11.html /%maska%/11 /%маска_11.html и т.п.

В данном случае маска допустим /products/. Также нужно сделать поле в БД и добавлять туда уже латинское название и сделать ЧПУ чтобы возможно было такое:

/%маска%/%имятовара%/11 и т.п.

Также такой урл и для корзины. Т.е для всех GET запросов. Чтобы можно было менять его в админке на каждый магазин.

Также в шаблон передавать уже готовый URL сгенерированный в php. Потому что шаблоны будем делать под него потом еще.

2. Сделать постраничный вывод товаров в категориях. http://site.com/url/url/url?page=1 - чтобы page можно было изменить на любое другое название.

3. Сделать импорт из csv файла который будет предостален. Фишка должна быть такой:

Раздел импорт - сразу в нем выводятся дерево категорий и подкатегорий.

Мы выбираем нужную категорию - в селект списке выбираем файл csv который парсим, вводим сколько товаров оттуда взять и кнопка "Поехали".

Проверять на дубли обязательно, ибо возможно вначале мы добавим 100 товаров, потом еще 100. Импорт должен выкачивать изображения самостоятельно с

возможностью изменения их качества от 1% до 100. Стандартная ф-ция библиотеки GD.

Те товары с качеством картинок 100% - должны быть помечены как важные и отображаться на морде.

Файлы с импортом будут на другом сервере, список их должен вбит в конфиг. Допустим так:

$csv['телефоны'] = "http://site.server.ru/phone.csv"; и т.п.

4. Сделать возможность быть просто каталогу товаров а не магазину (блок корзина не выводим).

5. Сделать блок "рекомендуемые товары". Открываем карточку товара. И под карточкой будут рекомендуемые 3 товара, допустим следующие 3 по id.

Не рандом. А чтобы постоянно было. Ну и конечно чтобы выводилось обрезок описания их.

6. Убрать оценку товара.

Требования к коду: пишите в стиле этого магазина, чтобы потом разобраться можно было легко и комментируйте по возможности код.

С предложениями по стоимости плиз в обявление или в личку с контактами (аська)