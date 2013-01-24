Правки сайтов на WP срочно

Здравствуйте.

Нужны правки двух сайтов на WordPress.

1. vereteya.ru

- Меню почему-то перестало работать (ссылки как будто пропали), надо разобраться в причинах и поправить. Это в первую очередь!

- прописать Title для главной страницы: Веретея - теплицы из поликарбоната в Новосибирске. Доставка и сборка! Скидки!

- прописать Title для http://vereteya.ru/shop/ : Купить теплицу из поликарбоната в Новосибирске. Быстрый онлайн-заказ!

- http://vereteya.ru/контакты/ - страница "Контакты" почему-то имеет русскоязычный url, надо поменять на http://vereteya.ru/contacts/

- Убрать из кода сайта

2. 3serdca.ru

Добавить текст на главную страницу сайта (несколько предложений). Просто через админку вроде не сделать по умолчанию - текст формируется в узкие столбцы, в линии 6 больших пунктов меню-картинок на главной.

Взяться за работу надо сейчас и сделать сегодня!

Просьба указывать стоимость работ.