Правки сайтов на WP срочно

Есть плагин на Wordpress для создания необычных страниц подписки. Задача модернизировать плагин так, что бы на страницу подписки можно была вставлять свои скрипты (например от яндекс метрика или гугл аналитикс), добавить возможность вставлять видео с ...
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Здравствуйте.
Нужны правки двух сайтов на WordPress.
1. vereteya.ru
- Меню почему-то перестало работать (ссылки как будто пропали), надо разобраться в причинах и поправить. Это в первую очередь!
- прописать Title для главной страницы: Веретея - теплицы из поликарбоната в Новосибирске. Доставка и сборка! Скидки!
- прописать Title для http://vereteya.ru/shop/ : Купить теплицу из поликарбоната в Новосибирске. Быстрый онлайн-заказ!
- http://vereteya.ru/контакты/ - страница "Контакты" почему-то имеет русскоязычный url, надо поменять на http://vereteya.ru/contacts/
- Убрать из кода сайта
2. 3serdca.ru
Добавить текст на главную страницу сайта (несколько предложений). Просто через админку вроде не сделать по умолчанию - текст формируется в узкие столбцы, в линии 6 больших пунктов меню-картинок на главной.
Взяться за работу надо сейчас и сделать сегодня!
Просьба указывать стоимость работ.
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