Правки сайтов на WP срочно

Веб-программированиеЗавершен5 заявок200 просмотров
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Здравствуйте.

Нужны правки двух сайтов на WordPress.

1. vereteya.ru

- Меню почему-то перестало работать (ссылки как будто пропали), надо разобраться в причинах и поправить. Это в первую очередь!

- прописать Title для главной страницы: Веретея - теплицы из поликарбоната в Новосибирске. Доставка и сборка! Скидки!

- прописать Title для http://vereteya.ru/shop/ : Купить теплицу из поликарбоната в Новосибирске. Быстрый онлайн-заказ!

- http://vereteya.ru/контакты/ - страница "Контакты" почему-то имеет русскоязычный url, надо поменять на http://vereteya.ru/contacts/

- Убрать из кода сайта

2. 3serdca.ru

Добавить текст на главную страницу сайта (несколько предложений). Просто через админку вроде не сделать по умолчанию - текст формируется в узкие столбцы, в линии 6 больших пунктов меню-картинок на главной.

Взяться за работу надо сейчас и сделать сегодня!

Просьба указывать стоимость работ.

11 лет назад
Gnoll
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Lepsenko
Алексей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Все супер быстро сделано! Спасибо!
Хороший человек, предоставил все материалы для работы, из-за этого и работа сделана быстро, с оплатой проблем нету. Думаю мы сработаемся
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