PHP/Mysql программист/верстальщик

Приветствую.

Для личных нужд ищу отвественного php/mysql программиста/верстальщика, способного периодически писать необходимые мелкие и не очень скрипты, дорабатывать шаблоны, искать баги в существующих скриптах.

Также здорово бы было, если есть опыт написания шаблонов для зеннопстера и подобных программ.

Работы не сказать, что прям очень много, но нужно регулярно)

Надеюсь найти адекватного исполнителя.

С оплатой не подвожу, можно и предоплату.