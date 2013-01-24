PHP/Mysql программист/верстальщик

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Приветствую.

Для личных нужд ищу отвественного php/mysql программиста/верстальщика, способного периодически писать необходимые мелкие и не очень скрипты, дорабатывать шаблоны, искать баги в существующих скриптах.

Также здорово бы было, если есть опыт написания шаблонов для зеннопстера и подобных программ.

Работы не сказать, что прям очень много, но нужно регулярно)

Надеюсь найти адекватного исполнителя.

С оплатой не подвожу, можно и предоплату.

PHPMySQL
11 лет назад
mah
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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