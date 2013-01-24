Всплывающее окно при входе на сайт

Интернет магазин на Joomla+Joomshopping

При первом открытии сайта (не только главной страницы, любой) пользователь должен увидеть предложение подписаться и получить подарок.

Пример - магазин Lamoda.ru (скриншот прилагаю)

Есть примерный макет в psd. Это не статическая картинка, в окне должна быть форма подписки smardresponder (код формы дам)

Далее посетитель либо закрывает окно и оно ему больше не показывается (к примеру, в течение суток), либо вводит свои данные для подписки. Окно исчезает, подтверждение подписки открывается в новой вкладке.