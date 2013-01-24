Всплывающее окно при входе на сайт

Требуется программист в дружную командудля доработки, правки магазина построенного на шоп скрипте. Шоп скрипт старой версии - он очень простой, не веб асист. Все задачи фиксируются и обсуждаются в системе planfix.ru Код хранится под git на bitbucket Возможно обучение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет магазин на Joomla+Joomshopping
При первом открытии сайта (не только главной страницы, любой) пользователь должен увидеть предложение подписаться и получить подарок.
Пример - магазин Lamoda.ru (скриншот прилагаю)
Есть примерный макет в psd. Это не статическая картинка, в окне должна быть форма подписки smardresponder (код формы дам)
Далее посетитель либо закрывает окно и оно ему больше не показывается (к примеру, в течение суток), либо вводит свои данные для подписки. Окно исчезает, подтверждение подписки открывается в новой вкладке.
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