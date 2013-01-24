Дописать агрегатор купонов

$700
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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Проект в полуготовом виде. Движок самописный. Необходимо дописать функционал и настроить работу сайта.

Нужно дружить с парсерами также.

Бюджет и все прочее – обсуждаемо.

ТЗ скину.

Нужен свободный программист, который доделает проект в кратчайшие сроки.

Работа без предоплаты. Оплата "поэтапно" или после сдачи проекта.

11 лет назад
Lena-M
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад