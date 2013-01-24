Исправить баг с оформлением заказа Virtuemart 2

Требуется скрипт создания зон доставки. GoogleMap или Yandex Map, либо OpenstreetMap Административная часть: 1. создание/редактирование зон доставки с рисованием на карте и последующим занесением данных в mysql Пользовательская часть: При вводе адреса в поле, скрипт должен проверять к какой зоне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо посмотреть и сообщить, сможете ли вы исправить баг с оформлением заказа. На шаблон установлен плагин для оформления заказа на 1 странице. С этим шаблоном он не работает, с другими - работает. Фрилансер, устанавливавший на шаблон плагин, сообщил:
"jquery в шаблоне явно изменена у них под шаблон. 2 таких библиотеки на сайте быть не может (точнее может, просто одна будет блокировать другую, к примеру в virtuemart есть jquery и в самой joomle есть такая же jquery, но логика шаблонной библиотеки не только перебивает магазинную библиотеку, но и не позволяет работать). Если выключаем jquery в шаблоне – шаблон не работает, зато работает магазин и наоборот. Так что выбор прост – другой шаблон. Исправлять существующий тоже самое, что написать шаблон самому с нуля."
Возможно, это и не так. Исполнитель сообщил, что не имеет квалификации в java-скриптах.
Просьба написать стоимость работы по исправлению работы корзины и оформления заказа на 1 странице.
Шаблон можно скачать: http://www.fayloobmennik.net/2540377
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