Исправить баг с оформлением заказа Virtuemart 2

Необходимо посмотреть и сообщить, сможете ли вы исправить баг с оформлением заказа. На шаблон установлен плагин для оформления заказа на 1 странице. С этим шаблоном он не работает, с другими - работает. Фрилансер, устанавливавший на шаблон плагин, сообщил:

"jquery в шаблоне явно изменена у них под шаблон. 2 таких библиотеки на сайте быть не может (точнее может, просто одна будет блокировать другую, к примеру в virtuemart есть jquery и в самой joomle есть такая же jquery, но логика шаблонной библиотеки не только перебивает магазинную библиотеку, но и не позволяет работать). Если выключаем jquery в шаблоне – шаблон не работает, зато работает магазин и наоборот. Так что выбор прост – другой шаблон. Исправлять существующий тоже самое, что написать шаблон самому с нуля."

Возможно, это и не так. Исполнитель сообщил, что не имеет квалификации в java-скриптах.

Просьба написать стоимость работы по исправлению работы корзины и оформления заказа на 1 странице.

Шаблон можно скачать: http://www.fayloobmennik.net/2540377