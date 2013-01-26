Настройка загрузки прайсов .xls

Добрый день! Есть рабочий сайт, сделан на Joomla, icockids.org куплен шаблон http://www.joomla-templates.com/joomla-templates-type/40611.html нужно установить и запустить на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Настройка загрузки xls прайсов на платформе joomla. Исправление ошибок при закгрузке
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