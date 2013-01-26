Зоны доставки для интернет-магазина

Требуется скрипт создания зон доставки.

GoogleMap или Yandex Map, либо OpenstreetMap

Административная часть:

1. создание/редактирование зон доставки с рисованием на карте и последующим занесением данных в mysql

Пользовательская часть:

При вводе адреса в поле, скрипт должен проверять к какой зоне относиться этот адрес и выводить в отдельное поле стоимость доставки, при отсутствии в зонах адреса должен информировать об этом пользователя.

Жду Ваших предложений.