Зоны доставки для интернет-магазина

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется скрипт создания зон доставки.

GoogleMap или Yandex Map, либо OpenstreetMap

Административная часть:

1. создание/редактирование зон доставки с рисованием на карте и последующим занесением данных в mysql

Пользовательская часть:

При вводе адреса в поле, скрипт должен проверять к какой зоне относиться этот адрес и выводить в отдельное поле стоимость доставки, при отсутствии в зонах адреса должен информировать об этом пользователя.

Жду Ваших предложений.

11 лет назад
gallaam
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Flash Player для сайта

    Требуется создать плеер для сайта http://rise-fm.anitalink.com/ru, аналогичный http://mixstream.net/streaming/create-a-flash-radio-player.php для воспроизведения shoutcast потока с возможностью вручную вписать настройки цветов в код вставки плеера на сайт, выбора битрейта потока (выбор из нескольких потоков), аналогичным VU-метром, отображением имени ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PHP-скриптик импорта в БД ДЛЕ из текстового файла

    $30

    Всем доброго дня! Нужно написать PHP скриптик импорта в БД ДЛЕ 9.7 из текстового файла. ТЗ: - импорт по 300–500 новостей за раз (ограничение памяти на сервере 256 МБ), может импорт как-то поэтапно сделать (?); - Тайтл; - ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен лучший программист для интересного проекта

    $2500

    Ищем опытного программиста на сложную но интересную работу. Работы будет много, 50+ часов в неделю. Основных требования три: PHP (ООП); JavaScript; SQL. Дальше на пользу пойдут: Node.js; опыт с highload; верстка. Начинаем с $1500, в перспективе 3-6 ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль к магазину на Magento и доработки

    К существующему магазину на базе Magento (http://na-opushke.ru) необходимо написать модуль импорта товаров из YML с картинками и категориями, работающий по cron и реализующий апдейты (т.е. не перезаливающий всю базу товаров, а добавляющий/удаляющий товары по мере ...

    Magento
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для специалиста по Joomla+Virtuemart

    Задача простая: посмотреть почему не оформляются заказы, через магазин не выбирается область отправки заказа убрать лишние поля в заказе товара поменять "Почта России" на "Новая почта"(при заказе доставки) Жду Ваши предложения...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Автозаполненение формы

    Суть задачи: На сайте МИД Польши https://by.e-konsulat.gov.pl/ производится регистрация анкет для получения визы. На практике зарегистрировать анкету очень сложно из-за применения многими ботов и программ для авторегистрации, они отправляют множество запросов и автоматически заполняют анкеты, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Скрипт/программа обновления объявлений

    Вот есть такой сервис: http://u.to/wvPKAg Объявления ранжируются по времени последнего изменения или сохранения: как только сохранил, объявление встает наверх. Таким образом, чтобы всегда быть наверху, необходимо постоянно заходить в учетную запись, открывать каждое объявление, сохранять объявление. Необходимо написать скрипт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад