Flash Player для сайта

Добрый день! Есть рабочий сайт, сделан на Joomla, icockids.org куплен шаблон http://www.joomla-templates.com/joomla-templates-type/40611.html нужно установить и запустить на сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать плеер для сайта http://rise-fm.anitalink.com/ru, аналогичный http://mixstream.net/streaming/create-a-flash-radio-player.php для воспроизведения shoutcast потока с возможностью вручную вписать настройки цветов в код вставки плеера на сайт, выбора битрейта потока (выбор из нескольких потоков), аналогичным VU-метром, отображением имени потока/радиостанции, исполнителя - названия трека, регулировкой громкости. Размеры плеера 150х150. С примером работы представленного на mixstream плеера можно ознакомиться здесь: http://anitalink.com/player3/player.php
На сайте так же представлены скрипты php history, now-playing и streamtitle, которые могут быть полезны при написании плеера.
Ваши предложения так же рассматриваются.
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