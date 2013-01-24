Flash Player для сайта

Требуется создать плеер для сайта http://rise-fm.anitalink.com/ru, аналогичный http://mixstream.net/streaming/create-a-flash-radio-player.php для воспроизведения shoutcast потока с возможностью вручную вписать настройки цветов в код вставки плеера на сайт, выбора битрейта потока (выбор из нескольких потоков), аналогичным VU-метром, отображением имени потока/радиостанции, исполнителя - названия трека, регулировкой громкости. Размеры плеера 150х150. С примером работы представленного на mixstream плеера можно ознакомиться здесь: http://anitalink.com/player3/player.php

На сайте так же представлены скрипты php history, now-playing и streamtitle, которые могут быть полезны при написании плеера.

Ваши предложения так же рассматриваются.