Срочно надо востоновить движок boolive

Задача простая: посмотреть почему не оформляются заказы, через магазин не выбирается область отправки заказа убрать лишние поля в заказе товара поменять "Почта России" на "Новая почта"(при заказе доставки) Жду Ваши предложения...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
сайт vbkv.org надо востановить все работало потом ввел не правельно пароль в админку и движок слетел бекап есть сайта с базой произвадитель движка www.boolive.ru
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