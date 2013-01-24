Срочно надо востоновить движок boolive

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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сайт vbkv.org надо востановить все работало потом ввел не правельно пароль в админку и движок слетел бекап есть сайта с базой произвадитель движка www.boolive.ru

11 лет назад
profi777
Максим 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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