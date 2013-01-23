Сайт под ключ

Приветствую. Есть небольшая проблема. Был сайт про мото, его переделали с джомлы 1.5 на джумлу 2.5 с новым дизайном, на старой версии стоял каталог. На новую все никак не можем запихать каталог со старой версии.

Что надо сделать:

1. Либо запихать как то объединить базу данных на новый сайт с новым дизайном.

2. Переделать новый сайт с новым дизайном на старую версию джумлы и заставить каталог работать.

ВАЖНО!!!! Ребят, по оплате геморой. Будет только к концу недели, либо до середины следующей. Могу заручиться поддержкой ребят с которыми плодотворно сотрудничаем с этого сайта)))) + доступы к хостам у вас будут там много сайтов у нас лежит, РАБОТА НУЖНА ДО ЧЕТВЕРГА, НОЧИ ПО МОСКВЕ(((