Сайт под ключ

нужно скопировать вот этот слайдер https://squareup.com/ что бы там так красиво элементы двигались при смене слайдов. назначьте, пожалуйста, цену и срок если есть вопросы пишите, пожалуйста, в скайп brndcrte
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Приветствую. Есть небольшая проблема. Был сайт про мото, его переделали с джомлы 1.5 на джумлу 2.5 с новым дизайном, на старой версии стоял каталог. На новую все никак не можем запихать каталог со старой версии.
Что надо сделать:
1. Либо запихать как то объединить базу данных на новый сайт с новым дизайном.
2. Переделать новый сайт с новым дизайном на старую версию джумлы и заставить каталог работать.
ВАЖНО!!!! Ребят, по оплате геморой. Будет только к концу недели, либо до середины следующей. Могу заручиться поддержкой ребят с которыми плодотворно сотрудничаем с этого сайта)))) + доступы к хостам у вас будут там много сайтов у нас лежит, РАБОТА НУЖНА ДО ЧЕТВЕРГА, НОЧИ ПО МОСКВЕ(((
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