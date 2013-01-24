Автозаполненение формы

Требуется PHP программист по небольшим доработкам Оплата - $5 в час
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Суть задачи:
На сайте МИД Польши https://by.e-konsulat.gov.pl/ производится регистрация анкет для получения визы. На практике зарегистрировать анкету очень сложно из-за применения многими ботов и программ для авторегистрации, они отправляют множество запросов и автоматически заполняют анкеты, свободные даты разбираются очень быстро. Необходимо разработать аналог!
Требуется разработать следующую программу для ПК или скрипт для сайта(если есть возможность реализовать):
Программа должна проверять наличие свободных дат на сайте https://by.e-konsulat.gov.pl/ раз в несколько минут, вводить kapcha, и выбирать из выпадающего списка нужные данные (работу системы можно посмотреть на сайте), при наличии свободной даты, открывать страницу регистрации (примеры бланков также есть на сайте) и вводить в поля ранее внесенные в базу данные после чего скачивать полученный pdf-файл (желательная скорость 3-5 анкет в минуту). Программа должна работать как с регистрацией на национальную визу, так и на шенгенскую визу.
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