Изменить в плагине Робокассу на Киви

Веб-программированиеЗавершен1 заявка118 просмотров
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Необходимо в плагине для Wordpress, изменить платежную систему с Робокассы на Киви.

11 лет назад
PiaR
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов
Выбранный исполнитель
great-connoisse
Юрий Сапрун 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Спасибо большое Юрию, за проделанную работу! Быстро и без лишних вопросов, разобрался в чужом плагине и внес все необходимые изменения. Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую, как ответственного человека и профессионала в своем деле!
Работать с этим заказчиком, это просто удовольствие. Рекомендую всем.
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