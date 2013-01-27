Никогда не пишу отрицательных отзывов, но этот случай заставляет задуматься. Думаю, что заказчики должны быть готовы к тому, что сотрудничество с данным человеком может быть непредсказуемым. Может быть, это связано с тем, что Юрий изначально взялся за непосильный или непонятный проект, - мне сложно сказать. Началось всё с того, что Юрий очень редко и нестабильно выходил на связь. Говорил, что проблемы с интернетом. При выходе на связь был немногословен, что не давало мне понять, какого склада этот исполнитель и что он вообще из себя представляет. Вместо продемонстированной на своем хосте работы, он кидал мне шаблоны, якобы "почти готовые", которые я должен был ставить сам у себя на хосте. Я вот думаю, если к Юрию обратится блондинка, он тоже будет её заставлять ставить шаблоны? :) Ну это как бы ладно. Можно и на связи не быть, и давать результат таким странным способом. Но если бы он был этот результат! Но, увы, за 11 дней Юрий сделал только невнятные наброски верстки, при этом не озвучивал мне, что испытывает какие-то трудности с выполнением задачи. Я бы забрал у него проект, или чем-то помог. И возможно мы бы избежали всей этой ужасной ситуации. "Завтра проект будет 100% сделан". Вот то, что я слышал каждый раз, когда прорывался к нему в эфир. В общем, моё дело рассказать свою ситуацию, а выбор за Вами, уважаемые заказчики. Мой Вам совет, если выбираете Юрия в качестве исполнителя, досконально проверьте, сможет ли он сделать задачу. Потому что конкретно нашу команду Юрий подвел катастрофически. Сайт должен уже продавать, а его даже в помине нету. Юрию совет: учиться, учиться, учиться. И ни в коем случае не браться за сложные проекты. Для Вас это игрушки для обучения, а у кого-то продажи страдают. Прежде чем писать свои регалии, разберитесь, точно ли Вам знакомы все эти слова настолько хорошо, как Вам это кажется.