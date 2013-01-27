Опытный верстальщик и программист под Web
Верстка: HTML4, HTML5, CSS2, CSS3
PHP5, JavaScript, JQuery, AJAX, Perl, Python, Prototype
WordPress, Joomla, Drupal, Bitrix, Joomla+VirtueMart, WebAsyst
MySQL, MySQLi
Unix:ArchLinux, Ubuntu, FreeBSD,C/C++
Разрабатываю сайты под ключ, пишу интернет-магазины.
Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
0 баллов
12 лет назад
WordPress
Никогда не пишу отрицательных отзывов, но этот случай заставляет задуматься. Думаю, что заказчики должны быть готовы к тому, что сотрудничество с данным человеком может быть непредсказуемым. Может быть, это связано с тем, что Юрий изначально взялся за непосильный или непонятный проект, - мне сложно сказать. Началось всё с того, что Юрий очень редко и нестабильно выходил на связь. Говорил, что проблемы с интернетом. При выходе на связь был немногословен, что не давало мне понять, какого склада этот исполнитель и что он вообще из себя представляет. Вместо продемонстированной на своем хосте работы, он кидал мне шаблоны, якобы "почти готовые", которые я должен был ставить сам у себя на хосте. Я вот думаю, если к Юрию обратится блондинка, он тоже будет её заставлять ставить шаблоны? :) Ну это как бы ладно. Можно и на связи не быть, и давать результат таким странным способом. Но если бы он был этот результат! Но, увы, за 11 дней Юрий сделал только невнятные наброски верстки, при этом не озвучивал мне, что испытывает какие-то трудности с выполнением задачи. Я бы забрал у него проект, или чем-то помог. И возможно мы бы избежали всей этой ужасной ситуации. "Завтра проект будет 100% сделан". Вот то, что я слышал каждый раз, когда прорывался к нему в эфир. В общем, моё дело рассказать свою ситуацию, а выбор за Вами, уважаемые заказчики. Мой Вам совет, если выбираете Юрия в качестве исполнителя, досконально проверьте, сможет ли он сделать задачу. Потому что конкретно нашу команду Юрий подвел катастрофически. Сайт должен уже продавать, а его даже в помине нету. Юрию совет: учиться, учиться, учиться. И ни в коем случае не браться за сложные проекты. Для Вас это игрушки для обучения, а у кого-то продажи страдают. Прежде чем писать свои регалии, разберитесь, точно ли Вам знакомы все эти слова настолько хорошо, как Вам это кажется.
$90
10 баллов
12 лет назад
HTMLJoomlaWordPress
Хорошая работа. Для новичка очень даже хорошая. На Wordpress с дополнительными требованиями и небольшим бюджетом. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Знает чего хочет. В сети бывает регулярно. Рекомендую всем.
$30
10 баллов
12 лет назад
WordPress
Спасибо большое Юрию, за проделанную работу! Быстро и без лишних вопросов, разобрался в чужом плагине и внес все необходимые изменения. Очень доволен сотрудничеством! Рекомендую, как ответственного человека и профессионала в своем деле!
Ответный отзыв
Работать с этим заказчиком, это просто удовольствие. Рекомендую всем.
Системы управления (CMS)
3 отзыва(-1)
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
1 отзыв
от $200
от 2 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв(-1)
от $200
от 4 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга