Небольшой сайт для магазина (не интернет магазин)

Необходимо сделать веб-сайт с двумя разными интерфейсами пользователя - для пациента и для врача. И интерфейсом администратора для назначения прав и регистрации врачей. 1. Пациент после авторизации по учетным данным, выданным ему лечащим врачом, получит возможность ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен небольшой сайт, большая часть работы заключается в создании шаблона.
Преимущественно на Joomla или Wordpress, можно на любой другой CMS.
Структура сайта
Шапка - едина для всего сайта. Верхнее меню с полем поиска. Двухколоночный сайт.
Левая колонка - пункты меню, блоки новостей и т.п. Правая часть - информационная.
Пример http://i.shotnes.com/a/27/5hzjcngo.yju_510556b51a86b.png
Все разделы сайта - это обычные страницы. Поэтому здесь в большей степени работа заключается в создании красивого шаблона (кроссбраузерность, желательно валидность).
В контактах возможность поставить Яндекс или Google карту (хотя это можно сделать с помощью вставки HTML кода).
На главной странице слайдер (изменяющиеся картинки
Есть наброски 2х страниц, могу дать более детальное пояснение.
Предоплату не делаю!
Вопросы желательно в личку. Заявки без конкретных дат не рассматриваю.
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