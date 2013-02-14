Небольшой сайт для магазина (не интернет магазин)

Нужен небольшой сайт, большая часть работы заключается в создании шаблона.

Преимущественно на Joomla или Wordpress, можно на любой другой CMS.

Структура сайта

Шапка - едина для всего сайта. Верхнее меню с полем поиска. Двухколоночный сайт.

Левая колонка - пункты меню, блоки новостей и т.п. Правая часть - информационная.

Пример http://i.shotnes.com/a/27/5hzjcngo.yju_510556b51a86b.png

Все разделы сайта - это обычные страницы. Поэтому здесь в большей степени работа заключается в создании красивого шаблона (кроссбраузерность, желательно валидность).

В контактах возможность поставить Яндекс или Google карту (хотя это можно сделать с помощью вставки HTML кода).

На главной странице слайдер (изменяющиеся картинки

Есть наброски 2х страниц, могу дать более детальное пояснение.

Предоплату не делаю!

Вопросы желательно в личку. Заявки без конкретных дат не рассматриваю.