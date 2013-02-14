Небольшой сайт для магазина (не интернет магазин)

$100
Сайты «под ключ»Завершен9 заявок238 просмотров
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Нужен небольшой сайт, большая часть работы заключается в создании шаблона.

Преимущественно на Joomla или Wordpress, можно на любой другой CMS.

Структура сайта

Шапка - едина для всего сайта. Верхнее меню с полем поиска. Двухколоночный сайт.

Левая колонка - пункты меню, блоки новостей и т.п. Правая часть - информационная.

Пример http://i.shotnes.com/a/27/5hzjcngo.yju_510556b51a86b.png

Все разделы сайта - это обычные страницы. Поэтому здесь в большей степени работа заключается в создании красивого шаблона (кроссбраузерность, желательно валидность).

В контактах возможность поставить Яндекс или Google карту (хотя это можно сделать с помощью вставки HTML кода).

На главной странице слайдер (изменяющиеся картинки

Есть наброски 2х страниц, могу дать более детальное пояснение.

Предоплату не делаю!

Вопросы желательно в личку. Заявки без конкретных дат не рассматриваю.

11 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
great-connoisse
Юрий Сапрун 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$90
1 день
Хорошая работа. Для новичка очень даже хорошая. На Wordpress с дополнительными требованиями и небольшим бюджетом. Спасибо
Отличный заказчик. Знает чего хочет. В сети бывает регулярно. Рекомендую всем.
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