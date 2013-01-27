Сервис грузоперевозок на Drupal

$2000
Сайты «под ключ»Закрыт10 заявок252 просмотра
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Доброго времени суток,мне необходимо создать сайт с системой грузоперевозок

клиент делает заказ,перевозчики ставят ставки и тд

тз конкретного нет,есть аналоги с которых необходимо скопировать весь функционал

Сроки сжаты, 1 месяц

Оплата 60000

Хотелось бы чтобы проект разрабатывался на вашем хостинге,где бы я мог наблюдать за процессом

Не надо супер дизайна,подойдет что то простое,главное чтобы было удобно,меня больше волнует функционал

Разработка должна быть на Drupal

Работаю без предоплат,только через безопасные сделки

Drupal
11 лет назад
microgosu
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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