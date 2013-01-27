Сервис грузоперевозок на Drupal

Доброго времени суток,мне необходимо создать сайт с системой грузоперевозок

клиент делает заказ,перевозчики ставят ставки и тд

тз конкретного нет,есть аналоги с которых необходимо скопировать весь функционал

Сроки сжаты, 1 месяц

Оплата 60000

Хотелось бы чтобы проект разрабатывался на вашем хостинге,где бы я мог наблюдать за процессом

Не надо супер дизайна,подойдет что то простое,главное чтобы было удобно,меня больше волнует функционал

Разработка должна быть на Drupal

Работаю без предоплат,только через безопасные сделки