Сайт купонов

Добрый день. Нужно сделать сайт купонного сервиса.

Вернее может и подойдет готовое решение.

На подобие выгоды или групона.

Вариант упрощенный интересует.

Т.е. мне нужно, что бы пользователи которые предлагают услуги/товары со скидкой, из админки сами размещали условия акции, фото, размер скидки, цену и т.д. и нажимали опубликовать. Готовая акция отправляется на модерацию, я смотрю, жму одобрить или отклонить и акция появляется на сайте.

Покупатели, выбирали нужную акцию и могли купить ее, желательно прикрутить оплату к интеркассе. После оплаты получали купон на скидку.

Из дизайна нужен просто задний фон. И возможность вставить шапку сайта со своим дизайном, т.е. что бы ее не сложно было менять.

Вообщем как то так. Больше всего интересует цена и сроки. Обязательно указывайте.

Спасибо.