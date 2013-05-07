Разработка веб-приложения для медицинского учрежд.

Необходимо сделать веб-сайт с двумя разными интерфейсами пользователя - для пациента и для врача. И интерфейсом администратора для назначения прав и регистрации врачей.

1. Пациент после авторизации по учетным данным, выданным ему лечащим врачом, получит возможность

1.1. просмотреть информацию присланную врачом

1.2. оставить для врача информацию о самочувствии в стандартной форме (форма «ЗКК» (Здоровья Карточка Контроля) в Excel прилагается).

1.3. посмотреть историю болезни (в ограниченном виде - только те материалы, которые сделает доступными врач, по умолчанию - ничего кроме ЗКК.). Просмотр своей ЗКК возможен на любой день. Ввод информации по ЗКК возможен на любую прошедшую дату/время (в том числе сегодняшние).

1.4. посмотреть новости и другую маркетинговую информацию от компании.

2. Врач, после авторизации, может:

2.1. Регистрировать пациента по стандартным формам (список полей имеется). Врач, зарегистрировавший пациента, становится его лечащим врачом.

2.2. Вести историю болезни пациента: прикреплять к ней результаты анализов, выписки, назначения, направления, диагнозы, и другие документы в виде вложенных файлов и/или по стандартным формам (формы имеются в бумажном виде у врача). Данные, внесенные пациентом по форме ЗКК тоже должны быть доступны как часть истории болезни.

2.3. Отправлять пациенту сообщения внутри сайта или по e-mail/(sms).

2.4. Получить отчеты в виде графиков и таблиц об изменении состояния пациента по информации предоставленной пациентом и по результатам анализов из истории болезни за выбранный период времени. Состав отчетов может меняться со временем. Необходим конструктор отчетов-графиков или экспорт в виде пригодном для открытия в MS Excel.

3. Требуется разграничение доступа врачей к информации о пациентах, с возможностью указания типа доступа (роли):

Администратор: может регистрировать врачей, назначать права доступа, читать и изменять любые документы, читать журналы регистрации. Блокировать или удалять учетные записи врачей и пациентов.

Лечащий врач: может просматривать и изменять информацию о пациенте для которого он является лечащим врачом. Может назначать пациенту возможность просмотра тех или иных документов в истории болезни.

Пациент: может

- просматривать информацию о себе в размере определенном лечащим врачом.

- просматривать сообщения от врача и администрации сайта

- вносить информацию по форме ЗКК. Данные внесенные по форме ЗКК всегда доступны пациенту.

В дальнейшем планируем возможность одного пациента вносить данные за нескольких (семья).

Обязательные требования:

Ищем исполнителя готового составить вместе с нами детальное техзадание, заключить договор и выполнить работу в срок. (сроки и цена обсуждаются)

Обязателен период тестовой эксплуатации в течение которого могут вноситься небольшие доработки в проект (срок и цена обсуждаются).

Необходимо учитывать требования безопасности (шифрование при передаче и хранении информации, псевдонимы, регистрация входов на сайт и изменений информации) предъявляемые к медицинской информации. После входа на сайт пациенту не должны показываться его личные данные (ФИО, контакты). Должен быть виден только логин (псевдоним).

Необходима возможность самостоятельно менять изображения, публиковать рекламу (баннеры) и новости на сайте.

Необходимо подобрать хостинг и оценить размер дискового пространства при N пользователях ежедневно входящих на сайт и вносящих 1 документ по форме ЗКК. Примерная формула:

Дисковое пространство= (первоначальный размер) + (новости и реклама)*(количество дней) +N*k*(количество дней).

Нужно оценить параметр "k"

Часть сайта, доступная для пациента, должна работать из наиболее популярных браузеров под iOS/Android/Windows

Исполнитель должен понимать, что это не стандартный портал пациента для доступа к услугам мед. учреждений, а инструмент для одного учреждения, предназначенный для сбора информации о пациентах и донесения до их сведения нужной информации.

Варианты готовых систем, которые можно доработать под наши нужды тоже рассматриваются.