требуется сделать блог на wp с наполнением страниц на тему инфобизнес. с подписной формой. наполнение должно быть уникальным. возможно долгосрочное сотрудничество по наполнению контентом. Озвучьте ориентировочную стоимость и сроки.
Разработка веб-приложения для медицинского учрежд.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать веб-сайт с двумя разными интерфейсами пользователя - для пациента и для врача. И интерфейсом администратора для назначения прав и регистрации врачей.
1. Пациент после авторизации по учетным данным, выданным ему лечащим врачом, получит возможность
1.1. просмотреть информацию присланную врачом
1.2. оставить для врача информацию о самочувствии в стандартной форме (форма «ЗКК» (Здоровья Карточка Контроля) в Excel прилагается).
1.3. посмотреть историю болезни (в ограниченном виде - только те материалы, которые сделает доступными врач, по умолчанию - ничего кроме ЗКК.). Просмотр своей ЗКК возможен на любой день. Ввод информации по ЗКК возможен на любую прошедшую дату/время (в том числе сегодняшние).
1.4. посмотреть новости и другую маркетинговую информацию от компании.
2. Врач, после авторизации, может:
2.1. Регистрировать пациента по стандартным формам (список полей имеется). Врач, зарегистрировавший пациента, становится его лечащим врачом.
2.2. Вести историю болезни пациента: прикреплять к ней результаты анализов, выписки, назначения, направления, диагнозы, и другие документы в виде вложенных файлов и/или по стандартным формам (формы имеются в бумажном виде у врача). Данные, внесенные пациентом по форме ЗКК тоже должны быть доступны как часть истории болезни.
2.3. Отправлять пациенту сообщения внутри сайта или по e-mail/(sms).
2.4. Получить отчеты в виде графиков и таблиц об изменении состояния пациента по информации предоставленной пациентом и по результатам анализов из истории болезни за выбранный период времени. Состав отчетов может меняться со временем. Необходим конструктор отчетов-графиков или экспорт в виде пригодном для открытия в MS Excel.
3. Требуется разграничение доступа врачей к информации о пациентах, с возможностью указания типа доступа (роли):
Администратор: может регистрировать врачей, назначать права доступа, читать и изменять любые документы, читать журналы регистрации. Блокировать или удалять учетные записи врачей и пациентов.
Лечащий врач: может просматривать и изменять информацию о пациенте для которого он является лечащим врачом. Может назначать пациенту возможность просмотра тех или иных документов в истории болезни.
Пациент: может
- просматривать информацию о себе в размере определенном лечащим врачом.
- просматривать сообщения от врача и администрации сайта
- вносить информацию по форме ЗКК. Данные внесенные по форме ЗКК всегда доступны пациенту.
В дальнейшем планируем возможность одного пациента вносить данные за нескольких (семья).
Обязательные требования:
Ищем исполнителя готового составить вместе с нами детальное техзадание, заключить договор и выполнить работу в срок. (сроки и цена обсуждаются)
Обязателен период тестовой эксплуатации в течение которого могут вноситься небольшие доработки в проект (срок и цена обсуждаются).
Необходимо учитывать требования безопасности (шифрование при передаче и хранении информации, псевдонимы, регистрация входов на сайт и изменений информации) предъявляемые к медицинской информации. После входа на сайт пациенту не должны показываться его личные данные (ФИО, контакты). Должен быть виден только логин (псевдоним).
Необходима возможность самостоятельно менять изображения, публиковать рекламу (баннеры) и новости на сайте.
Необходимо подобрать хостинг и оценить размер дискового пространства при N пользователях ежедневно входящих на сайт и вносящих 1 документ по форме ЗКК. Примерная формула:
Дисковое пространство= (первоначальный размер) + (новости и реклама)*(количество дней) +N*k*(количество дней).
Нужно оценить параметр "k"
Часть сайта, доступная для пациента, должна работать из наиболее популярных браузеров под iOS/Android/Windows
Исполнитель должен понимать, что это не стандартный портал пациента для доступа к услугам мед. учреждений, а инструмент для одного учреждения, предназначенный для сбора информации о пациентах и донесения до их сведения нужной информации.
Варианты готовых систем, которые можно доработать под наши нужды тоже рассматриваются.
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