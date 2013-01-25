Нужен клон аvтолот.ком+доп.функц.+приложения+ролик

Нужно создать сайт на подобие сайта http://seosprint.net/ ТЗ будет придоставлено если нужно. Готов на предоплату. Пишите ваши цены и сроки. Skype:den_ozil_ak47
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках проекта по созданию Интернет-сервиса на автомобильную тематику требуется:
1. разработать веб-сайт, в том числе мобильную версию, функционал которого отчасти схож с функционалом веб-сайта аvтолот.ком, но при этом расширен за счёт дополнительных возможностей (подробнее см. файл «Функционал веб-сайта, программные инструменты, технологии и платформы.docx» во вложении); дизайн и текстовое наполнение веб-сайта будут отличаться от аvтолот.ком
2. разработать мобильное приложение для iOS (подробнее см. файл «Пример приложения для iOS.docx» во вложении)
3. разработать мобильное приложение для Android (подробнее см. файл «Пример приложения для Android.docx» во вложении)
4. создать промо-видеоролик (подробнее см. файл «Пример промо-видеоролика.docx» во вложении)
Из перечня требующихся работ необходимо исключить разработку дизайна полной версии веб-сайта, поскольку эта работа уже выполняется.
Должны осуществляться промежуточные выкладки веб-сайта на рабочий сервер в рамках каждого из этапов.
Все работы должны быть выполнены «по белому», для чего заказчик-юридическое лицо заключает официальный договор с исполнителем на проведение работ.
Расчеты производятся по факту сдачи работ по каждому из этапов путём перечисления денежных средств с расчётного счёта организации.
В связи с этим, просьба исполнителей-частных лиц учитывать, что при осуществлении расчётов с физическими лицами заказчиком будут удержаны налоги, предусмотренные налоговым законодательством РФ.
Для более предметного дальнейшего общения после ознакомления с проектом хотелось бы получить оценку продолжительности разработки, гарантированный срок запуска финальной версии проекта и стоимость работ в разбивке по видам работ, этапам и срокам.
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