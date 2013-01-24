Сайт-визитка под ключ

$150
Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок295 просмотров
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Разработка сайта визитки под ключ.

В работу также включается разработка не сложного логотипа и слайдера.

Бюджет 150 у.е.

Сроки 5 дней

11 лет назад
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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