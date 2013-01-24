Сайт-визитка под ключ

Добрый день! Необходимо сделать сайт для сервиса продажи подарков-услуг. Чтобы не писать длинных требований, указываю сайт где 90% присутствуют те моменты, которые мне нужны www.evoi.ru Технические требования: - страницы не должны быть тяжелыми, только html и javascript для ...