Создание сайта подарков по образцу

Добрый день!

Необходимо сделать сайт для сервиса продажи подарков-услуг.

Чтобы не писать длинных требований, указываю сайт где 90% присутствуют те моменты, которые мне нужны www.evoi.ru

Технические требования:

- страницы не должны быть тяжелыми, только html и javascript для выпадающих меню

- форма отзывов для клиентов, с возможностью удаления записи администратором

- защита от sql-инъекций

- форма для администратора добавления/изменения/удаления подарков-услуг

- по нажатии кнопки Купить, должно выскакивать модальное окно с просьбой: «Для осуществления доставки заказы, прошу позвонить нам на номер … »

- необходим механизм поиска, работающий по описанию подарков

- раздел Новости, с формой администратора добавления/изменения/удаления новости (тема/описание/дата)

- фотографии при добавлении на сайт должны просто копироваться, добавляться они уже будут в подготовленном лёгком виде.

- адекватное отображение на мобильных телефонах типа смартфоны.

Важные элементы, которые должны обязательно быть, я скриншотом выделил в файле-приложении.

База данных:

Таблица подарки

- идентификатор

- наименование

- описание (не резать теги html)

- цена

- дата добавления подарка в базу

- ссылка на большую фотографию

- ссылка на 1-ю маленькую фотографию

- ссылка на 2-ю маленькую фотографию

- статус (активный, неактивный)

Таблица Новости

- идентификатор

- тема

- содержание (не резать теги html)

- дата добавления новости в базу

- статус (активный, неактивный)

Таблица Отзывы

- идентификатор

- идентификатор_подарка

- имя комментатора

- содержание (не более 500 символов)

- дата добавления отзыва в базу

- статус (активный, неактивный)

P.S. Сделать сайт нужно к первым числам февраля и разместить на хостинге.

Полного «вылизивание» сайта не требуется, нужен лишь сам скелет сайта, связка с базой данных, а саму наполняемость и всякие название кнопочек и ссылке сделаю потом сам или уже сделаете Вы, но вторым этапом по другому тз.

С Уважением, Артур