Создание сайта подарков по образцу

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок245 просмотров
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Добрый день!

Необходимо сделать сайт для сервиса продажи подарков-услуг.

Чтобы не писать длинных требований, указываю сайт где 90% присутствуют те моменты, которые мне нужны www.evoi.ru

Технические требования:

- страницы не должны быть тяжелыми, только html и javascript для выпадающих меню

- форма отзывов для клиентов, с возможностью удаления записи администратором

- защита от sql-инъекций

- форма для администратора добавления/изменения/удаления подарков-услуг

- по нажатии кнопки Купить, должно выскакивать модальное окно с просьбой: «Для осуществления доставки заказы, прошу позвонить нам на номер … »

- необходим механизм поиска, работающий по описанию подарков

- раздел Новости, с формой администратора добавления/изменения/удаления новости (тема/описание/дата)

- фотографии при добавлении на сайт должны просто копироваться, добавляться они уже будут в подготовленном лёгком виде.

- адекватное отображение на мобильных телефонах типа смартфоны.

Важные элементы, которые должны обязательно быть, я скриншотом выделил в файле-приложении.

База данных:

Таблица подарки

- идентификатор

- наименование

- описание (не резать теги html)

- цена

- дата добавления подарка в базу

- ссылка на большую фотографию

- ссылка на 1-ю маленькую фотографию

- ссылка на 2-ю маленькую фотографию

- статус (активный, неактивный)

Таблица Новости

- идентификатор

- тема

- содержание (не резать теги html)

- дата добавления новости в базу

- статус (активный, неактивный)

Таблица Отзывы

- идентификатор

- идентификатор_подарка

- имя комментатора

- содержание (не более 500 символов)

- дата добавления отзыва в базу

- статус (активный, неактивный)

P.S. Сделать сайт нужно к первым числам февраля и разместить на хостинге.

Полного «вылизивание» сайта не требуется, нужен лишь сам скелет сайта, связка с базой данных, а саму наполняемость и всякие название кнопочек и ссылке сделаю потом сам или уже сделаете Вы, но вторым этапом по другому тз.

С Уважением, Артур

11 лет назад
senator000
Артур 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
nestorAl
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$250
7 дней
Оплатил ему половину суммы авансом 3500 рублей, деньги получил и стал динамить завтраками, с 6 числа не выходит на связь.. Все сроки просрочены, сволочь подвел, так как на него рассчитывал, ничего не предоставил из работы после аванса.. Кто-нибудь знает другие контакты этого мошенника?
В процессе сотрудничества заказчик проявил себя крайне неадекватным, хамоватым и очень дерзким на интернет угрозы, чудом ни разу не битым молодым мальчиком. Субъект, позиционирующий себя как сотрудник "крупной телекоммуникационной компании" не владеет какими либо техническими знаниями, требует зачастую выполнить то, что выполнить невозможно чисто технически, сопровождая свои комментарии постоянными угрозами и отборной нецензурщиной. Если что то приспичит срочно узнать - может сделать и тридцать звонков в четыре часа ночи. Сотрудничать с субъектом рекомендуется мазохистам, получающим истинное наслаждение от унизительной манеры этого нахала разговаривать. Аванс ему будет возвращён, а результат месяца работы подарен. p.s Руководство приняло решение списать крайне неадекватное поведение субъекта на молодость. Что с него взять - то.
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