Создание сайта подарков по образцу

Необходимо создать каталог доп оборудования "защиты картера" и фаркопы. Сайт был однажды заказан, но его так и не довели до желаемого состояния. Фенкционал сайта можно посмотреть по ссылке: http://autodoca.kiev.ua Обязательные требования: Каталог защит с картинками, описанием и ценами Функция ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо сделать сайт для сервиса продажи подарков-услуг.
Чтобы не писать длинных требований, указываю сайт где 90% присутствуют те моменты, которые мне нужны www.evoi.ru
Технические требования:
- страницы не должны быть тяжелыми, только html и javascript для выпадающих меню
- форма отзывов для клиентов, с возможностью удаления записи администратором
- защита от sql-инъекций
- форма для администратора добавления/изменения/удаления подарков-услуг
- по нажатии кнопки Купить, должно выскакивать модальное окно с просьбой: «Для осуществления доставки заказы, прошу позвонить нам на номер … »
- необходим механизм поиска, работающий по описанию подарков
- раздел Новости, с формой администратора добавления/изменения/удаления новости (тема/описание/дата)
- фотографии при добавлении на сайт должны просто копироваться, добавляться они уже будут в подготовленном лёгком виде.
- адекватное отображение на мобильных телефонах типа смартфоны.
Важные элементы, которые должны обязательно быть, я скриншотом выделил в файле-приложении.
База данных:
Таблица подарки
- идентификатор
- наименование
- описание (не резать теги html)
- цена
- дата добавления подарка в базу
- ссылка на большую фотографию
- ссылка на 1-ю маленькую фотографию
- ссылка на 2-ю маленькую фотографию
- статус (активный, неактивный)
Таблица Новости
- идентификатор
- тема
- содержание (не резать теги html)
- дата добавления новости в базу
- статус (активный, неактивный)
Таблица Отзывы
- идентификатор
- идентификатор_подарка
- имя комментатора
- содержание (не более 500 символов)
- дата добавления отзыва в базу
- статус (активный, неактивный)
P.S. Сделать сайт нужно к первым числам февраля и разместить на хостинге.
Полного «вылизивание» сайта не требуется, нужен лишь сам скелет сайта, связка с базой данных, а саму наполняемость и всякие название кнопочек и ссылке сделаю потом сам или уже сделаете Вы, но вторым этапом по другому тз.
С Уважением, Артур
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