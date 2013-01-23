Разработать сайт на базе 1С-Битрикс

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок173 просмотра
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Требуется web-программист Битрикс.

Обязательные требования:

- Адаптивная HTML5 + CSS3 верстка, Bootstrap, Skeleton.

- JavaScript на отличном уровне, AJAX, знание популярных бибиотек(JQuery и д.р). Приветствуется начальные знания Backbone, Knockout.

- Bitrix API на хорошем уровне. Понимание внутренней работы движка.

- Пунктуальность

- Желание делать качественные проекты

11 лет назад
MODStudio
Олег 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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