Разработать сайт на базе 1С-Битрикс

Требуется создание внешней площадки, работающей по API с другим проектом (документация по API есть). Площадка создается для того, чтобы дать возможность участникам сервиса ставить друг другу задачи, а проверять их выполнение - с помощью API (ну ...
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Требуется web-программист Битрикс.
Обязательные требования:
- Адаптивная HTML5 + CSS3 верстка, Bootstrap, Skeleton.
- JavaScript на отличном уровне, AJAX, знание популярных бибиотек(JQuery и д.р). Приветствуется начальные знания Backbone, Knockout.
- Bitrix API на хорошем уровне. Понимание внутренней работы движка.
- Пунктуальность
- Желание делать качественные проекты
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