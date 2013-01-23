Музыкальный портал

Требуется создание крупного интернет магазина аксессуаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать музыкальный архив будь то самостоятельный сайт или модуль для Wordpress, но предпочтение отдадим модулю.
Что должно быть в архиве:
1. Массовое добавление аудио/видео файлов
2. Настраиваемые права доступа к добавлению файлов или дать возможность добавления файлов, альбомов, артистов всем, но при этом чтобы была премодерация.
3. Деление на: Артисты, Альбомы, Жанры
4. Отдельная страница Артиста (в странице должна быть биография, фотографии, в не большом окне отображение всех альбомов, место для клипов, ссылка на страницу всех треков артиста,)
5. Система рейтинга: Голосование за и против (нравится не нравится). Вывод ТОП ..... число должно настраиваться.
6. Меню модуля: Все треки, все альбомы, все артисты, (внутри каждой страницы возможность сортировки файлов по названию, дате добавления и рейтингу) Дополнять и исправлять будем с исполнителем.
Предлагайте варианты реализации, сроки и стоимость.
Предоплаты не будет - 100%
Возможно работа через Fair play
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