Музыкальный портал

Необходимо сделать музыкальный архив будь то самостоятельный сайт или модуль для Wordpress, но предпочтение отдадим модулю.

Что должно быть в архиве:

1. Массовое добавление аудио/видео файлов

2. Настраиваемые права доступа к добавлению файлов или дать возможность добавления файлов, альбомов, артистов всем, но при этом чтобы была премодерация.

3. Деление на: Артисты, Альбомы, Жанры

4. Отдельная страница Артиста (в странице должна быть биография, фотографии, в не большом окне отображение всех альбомов, место для клипов, ссылка на страницу всех треков артиста,)

5. Система рейтинга: Голосование за и против (нравится не нравится). Вывод ТОП ..... число должно настраиваться.

6. Меню модуля: Все треки, все альбомы, все артисты, (внутри каждой страницы возможность сортировки файлов по названию, дате добавления и рейтингу) Дополнять и исправлять будем с исполнителем.

Предлагайте варианты реализации, сроки и стоимость.

Предоплаты не будет - 100%

Возможно работа через Fair play