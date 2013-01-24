Каталог автомобильной тематики (доп. оборудование)

Необходимо сделать музыкальный архив будь то самостоятельный сайт или модуль для Wordpress, но предпочтение отдадим модулю. Что должно быть в архиве: 1. Массовое добавление аудио/видео файлов 2. Настраиваемые права доступа к добавлению файлов или дать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать каталог доп оборудования "защиты картера" и фаркопы. Сайт был однажды заказан, но его так и не довели до желаемого состояния.
Фенкционал сайта можно посмотреть по ссылке:
Обязательные требования:
Каталог защит с картинками, описанием и ценами
Функция заказа обратного звонка
Страничка контактов
Подбор защиты по марке и модели авто
Возможность прикрепить более одной фотографии к товару
Такаже прошу адекватно оценить работу предыдущего програмиста (с учетом наполнения каталога) и указать стоимость Ваших услуг!!! (Разработка созданого сайта "autodoca.kiev.ua" длилась более 4-х месяцев!) Также как утверждает програмист, была выполнена внутренняя оптимизация сайта для поисковиков. И самая колосальная работа в этом проэкте, это наполнение каталога на виртуэмарте при момощи *.csv, взятого по ссылке http://poligonavto.com/price_list.php. На весь товар использовались универсальные картинки.
Также укажите стоимость настройки рекламной компании в "гугль адвордз".
Спасибо за Ваши предложения!
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