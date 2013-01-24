Каталог автомобильной тематики (доп. оборудование)

Необходимо создать каталог доп оборудования "защиты картера" и фаркопы. Сайт был однажды заказан, но его так и не довели до желаемого состояния.

Фенкционал сайта можно посмотреть по ссылке:

http://autodoca.kiev.ua

Обязательные требования:

Каталог защит с картинками, описанием и ценами

Функция заказа обратного звонка

Страничка контактов

Подбор защиты по марке и модели авто

Возможность прикрепить более одной фотографии к товару

Такаже прошу адекватно оценить работу предыдущего програмиста (с учетом наполнения каталога) и указать стоимость Ваших услуг!!! (Разработка созданого сайта "autodoca.kiev.ua" длилась более 4-х месяцев!) Также как утверждает програмист, была выполнена внутренняя оптимизация сайта для поисковиков. И самая колосальная работа в этом проэкте, это наполнение каталога на виртуэмарте при момощи *.csv, взятого по ссылке http://poligonavto.com/price_list.php. На весь товар использовались универсальные картинки.

Также укажите стоимость настройки рекламной компании в "гугль адвордз".

Спасибо за Ваши предложения!