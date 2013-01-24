Туристический портал на CMS или на своем движке

Интернет-проект об активном отдыхе. Для начала – на Юге России, в дальнейшем – по всей России и за рубежом, сначала для русскоговорящих туристов, в будущем, возможно, мультиязычный проект.

На первом этапе язык проекта – русский.

Нужно оценить стоимость и сроки реализации на цмс, необходимый объем доработок, возможность расширения.

Как вариант рассматривается инстантцмс + инстантмап.

Основные задачи:

-Поброр/установка/настройка цмс. Интеграция дизайна. Тонкая допилка модулей под требования. Написание модулей.

В движке нужны: - персональный кабинет для организаций, платные сервисы сервера, первичное сео, геомодуль, лента новостей и блогов организаций, общая лента.

Позавершению разработки, нужны поддержка и развитие проекта.