Туристический портал на CMS или на своем движке

Нужен сайт страничка, с возможностью прописания тайтла, метатэгов , и заказа товара
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-проект об активном отдыхе. Для начала – на Юге России, в дальнейшем – по всей России и за рубежом, сначала для русскоговорящих туристов, в будущем, возможно, мультиязычный проект.
На первом этапе язык проекта – русский.
Нужно оценить стоимость и сроки реализации на цмс, необходимый объем доработок, возможность расширения.
Как вариант рассматривается инстантцмс + инстантмап.
Основные задачи:
-Поброр/установка/настройка цмс. Интеграция дизайна. Тонкая допилка модулей под требования. Написание модулей.
В движке нужны: - персональный кабинет для организаций, платные сервисы сервера, первичное сео, геомодуль, лента новостей и блогов организаций, общая лента.
Позавершению разработки, нужны поддержка и развитие проекта.
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