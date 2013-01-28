Небольшой сайт - записная книжка

Требуется создать своего рода записную книжку для нескольких пользователей с программированием модуля разграничения доступа.

Визуально то что мне надо изображено в файле № 1.

Теперь функционал:

1. Операторы могут вносить изменения только в свои строчки, в строчках других операторов они не могут вносить изменения, но видеть могут все друг друга.

Да, что немаловажно, вносить информацию по себе операторы могут не только на сутки вперед, но и на неделю и на месяц.

2. Должно быть 2 режима работы: открытый и скрытый

Открытый: все операторы могут просматривать занятость друг друга на несколько месяцев вперед. Т. е. интересует, например, оператора № 1 будет ли занят его коллега (например оператор № 3) 1 июня в 17:00. Оператор открывает соответствующую дату и смотрит.

Скрытый: операторы могут видеть занятость друг друга не более чем на сутки вперед (администратор должен иметь возможность устанавливать количество часов с разбивкой по операторам) т. е. занятость оператора № 1 видно на 17 часов вперед, занятость оператора № 4 на 6 часов вперед.

Теперь что такое " На Х часов (или сутки) вперед". Как видно время разбито на каждые полчаса. Допустим у нас в настройках включена функция показывать на 24 часа вперед. Судя по файлу № 2 сейчас 08:00 24 января 2013 г., но через полчаса у нас будет 08:30 24 января 2013 г. А в конце таблице (справа) должно появиться 08:00, но уже 25 января 2013 года. Т.е. она (таблица должна как бы двигаться, можно не в прямом смысле, влево каждые полчаса, в соответствии с тем, какое время на данный момент. И, если какой-то из операторов ранее указывал, что 25 января 2013 г. с 08:00 до 12:00 (например) он занят, то справа уже должно появиться закрашенное поле по этому оператору. Причем конца этого поля разумеется видно не будет, но при наведении мышкой на него должна выскакивать подсказка с какого по какое время он занят (это требование ко всем окошкам занятости).

3. Сам сайт естественно под паролем, просто гуляющие люди в сети не должны его видеть.

4. Дизайн не нужен, но для контрастности можно раскрасить в цвета мне нравятся цвета неба и зелени, не едкие.

5. Где – нибудь нужна кнопка, при нажатии на которую, выскакивает возможность для определенного оператора ввести дату и интервал времени, когда он будет занят. Ну и про администраторский интерфейс надо не забыть.

6. Обновление. Сидят онлайн несколько операторов. Нужно сделать так, что бы, если один из операторов ввел новые данные по себе, то у других информация автоматически обновилась, без нажатия обновления браузера. И без ожидания обновления которое будет по умолчанию каждые полчаса.

Ну из главного пока вроде все