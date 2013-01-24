Надо создать сайт по ТЗ

Надо создать новую версию сайта www.orha.ru

ТЗ можно посмотреть во вложении или здесь - http://narod.ru/disk/64545433001.9c00ed2dd4421d159d7374e0100fcb24/tz-orha.ru.doc.html

В двух словах, что должно быть на сайте:

- Пользователи могут загружать на сайт свои фотографии.

- Есть внутренняя система общения между клиентам автосалона, менеджерами фирмы и художниками, которые обсуждают и выбирают эскизы для аэрографии на автомобиле.

Движок желательно популярный, распространенный. Можно платный.

Скриншоты дизайна:

http://prntscr.com/md528

http://prntscr.com/md56d

http://prntscr.com/md583

(предоставлю полные версии)

Жду ваших уточняющих вопросов и предложений по цене.