Нужен парсер цен с 15 сайтов, определенных категорий техники. онлайн версия, вход по паролю, выдача 2х мерным масивом с выборкой динамики изменения цен по датам (у - модель, х -сайт) на определенный день , ...
Верстальщик - интегратор суженого профиля.
- могу пинать
- могу не пинать
- могу верстать
- могу интегрировать
- могу пить
- могу рролить
- могу писать сео
- могу писать сводки
- могу фотошопить и немного корелдрочить
- предпочитаю давать проекты, а не брать.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Основной целью осуществляемых работ, является создание прикладного программного средства, для каталогизации, классификации и описания памятников архитектуры с обязательной привязкой Геоинформационной системы ArcGis. Хранение данных в БД производится в двух видах. ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт10 лет назад
HTML Верстка шапки сайта, оговоренная в ПМЗавершен11 лет назад
На основе функционала готового сайта, сделать дизайн главной страницы. (детали отписал в скайп)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $65
Для компании занимающейся моделированием, проектированием, строительством, юридическим сопровождением.. Требуется переделать логотип с которым они работали последний десяток лет. Он должен быть лучше. Но также должен отражать серъезность организации.Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Для существующих на сайте позиций, нужно найти и добавить описания, технические характеристики, дополнительные фото. Всего около пол тысячи товаров.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $2500
Интернет-проект об активном отдыхе. Для начала – на Юге России, в дальнейшем – по всей России и за рубежом, сначала для русскоговорящих туристов, в будущем, возможно, мультиязычный проект. На первом этапе язык проекта – русский. Нужно оценить ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $170
Разработка дизайна главной страницы для проекта недвижимости из первых рук. Тз во вложенииДизайн сайтов4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $120
Для интернет магазина белья требуется привлекательный, легкий дизайн. ТЗ в аттаче. Победителю конкурса будут также заказаны внутренние (2-4шт) страницы.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Ресторану Японской кухни "Косушка" требуется логотип. Само слово косушка - двузначно, это косушка - (wiki Косушка — (диалект) в некоторых странах (Узбекистан, Татарстан) так называется небольшая чаша, скорее большая пиала — «касы». Косушка чаще ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется HTML верстка 6ти страниц из psd . Шапка, футер, левый и правый блоки сквозные. тип доктайпа для верстки Срок на главную - сутки, на внутренние еще сутки (верстать нужно только центральный ...Завершен11 лет назад
Разработать и отверстать Аякс форму по задаче обсужденной в привате.Завершен11 лет назад
Верстка HTML из PSD. Магазин одежды.Завершен11 лет назад
- $20
Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, можно использовать html5 с костылями, ширина 1200, . Срок — сутки, оплата по факту проверки на соответствия. Макет на почту выбраного исполнителя. ...Завершен11 лет назад
- $55
Добрый день уважаемые фрилансеры. Вашему вниманию, конкурс на логотип для компании «Серверные Решения» . Компания хочет простой, запоминающийся стильный логотип, как и у основных поставщиков: Intel, Dell, HP, софта Microsoft, vm ware. Лого должен хорошо ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен11 лет назад
Необходимо 5ть обзорных рерайтов для определенной цмс. Преимущества, характеристики, сравнения. Читабельно, грамотно, правильно. Изображения обязательно отдельными файлами. Каждый обзор 3-8 килознаков. Темы обсуждаемы, поиск источников ваш.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен текст на главную, как пробник, на полтора килознака. Читабельный, грамотный, уник, сео ключи дам. Если все норм, рерайт пары десятков внутряшек. Тематика юридические услуги.Копирайтинг4 исполнителяЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Спрайтами, блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, можно использовать html5 с костылями, псевдоризина от 980 до 1300. Срок сутки-двое, оплата Яндексом по факту проверки на соответствия. Макет на ...Завершен11 лет назад
Нужно две формы отправки сообщений админу с сайта, (html+jquery+php) в модальном окне (jquery.fancybox) с валидацией полей и маской для телефона (jquery.maskedinput) . Одна форма на три поля, вторая на 6 полей. отправка ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется сверстать чистый HTML из PSD макета. Спрайтами, блоками под dtd4 доктайп. Кроссбраузерный, валидный, без js, можно использовать html5 с костылями, псевдоризина от 980 до 1300. Срок - сутки, оплата по факту ...Завершен12 лет назад