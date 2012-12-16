Интернет-проект об активном отдыхе. Для начала – на Юге России, в дальнейшем – по всей России и за рубежом, сначала для русскоговорящих туристов, в будущем, возможно, мультиязычный проект. На первом этапе язык проекта – русский. Нужно оценить ...