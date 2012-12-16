mr_Usy

Юрий mr_Usy

 
42 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Младший специалист по очевидным вещам.

﻿Верстальщик - интегратор суженого профиля. 

  • могу пинать
  • могу не пинать
  • могу верстать
  • могу интегрировать
  • могу пить
  • могу рролить
  • могу писать сео
  • могу писать сводки
  • могу фотошопить и немного корелдрочить
  • предпочитаю давать проекты, а не брать.
Интегрирую Амиро, ВП, Джу, немного по**** битрикс. Болею оплатой по факту, снижеными ценами, алкоголизмом.  
БитриксPhotoshop
Отзывы фрилансеров
ramale
Роман 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Визитка - лично мне.
Интересная работа! Проблем с пониманием не возникло))
Огромное спасибо за нестандартный подход и хорошее настроение :)
Ответный отзыв
molokovskikh
Сергей 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
5 баллов
9 лет назад
Доработка обработки 1С - экспорт номенклатуры
лучше позже, чем никогда
Сергей очень быстро и точно дописал необходимую функцию. Было приятно работать. Буду обращаться еще.
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designfront
Дмитрий 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 отзывов
$5
9 баллов
9 лет назад
Логотип для компании "Серверные Решения"
Все хорошо
Большое спасибо Дмитрию, и за участие в конкурсе, и за качественный логотип.
Ответный отзыв
sankus
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Импорт номенклатуры из exel в 1С 8,2 УТ
Адекватный заказчик. Рекоменую
Алексей - очень хороший программист. Все что касается баз данных - делает на раз. Задачу понимает быстро, выполняет качественно и быстро. Я очень доволен сотрудничеством.
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nat_at
Ната 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Чистая блочная dtd4, HTML-верстка 6-ти страниц
спасибо за сотрудничество
Большое спасибо Наталье, за сотрудничество.
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