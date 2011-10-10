Импорт номенклатуры из exel в 1С 8,2 УТ

Есть несколько задач по настройке конфигурации. Основная цель правок - наполнение сайта номенклатурой.

1 - в пустой (базовой) конфигурации УТ добавить в номенклатуру несколько текстовых полей. (3 доп свойства товара, путь к изображению, короткое описание)

2 - Прикрутить обработку для импорта прайса из exel в 1с, с разбивкой по категориям (вложенность 2х порядков) , заполнением названия, артикула, описания, закупочной цены и настройкой формирования розничной цены по формуле надбавки типа х*1,2 , заполнения поля короткое описание, полное описание, и дополнительные свойства из своих колонок в соответствующие поля.

3 - помощь в настройке экспорта номенклатуры в интернет магазин на cms Amiro. ( многое могу сам, но в основном настройка заливки XML в сам магазин)

Как результат работы первых 2х пунктов, нужна конфигурация УТ и описание как туда залить прайс.

Срок до понедельника.

Пример прайса в аттаче.

Приоритет ценам.