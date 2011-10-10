Импорт номенклатуры из exel в 1С 8,2 УТ

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен6 заявок255 просмотров

Есть несколько задач по настройке конфигурации. Основная цель правок - наполнение сайта номенклатурой.

1 - в пустой (базовой) конфигурации УТ добавить в номенклатуру несколько текстовых полей. (3 доп свойства товара, путь к изображению, короткое описание)

2 - Прикрутить обработку для импорта прайса из exel в 1с, с разбивкой по категориям (вложенность 2х порядков) , заполнением названия, артикула, описания, закупочной цены и настройкой формирования розничной цены по формуле надбавки типа х*1,2 , заполнения поля короткое описание, полное описание, и дополнительные свойства из своих колонок в соответствующие поля.

3 - помощь в настройке экспорта номенклатуры в интернет магазин на cms Amiro. ( многое могу сам, но в основном настройка заливки XML в сам магазин)

Как результат работы первых 2х пунктов, нужна конфигурация УТ и описание как туда залить прайс.

Срок до понедельника.

Пример прайса в аттаче.

Приоритет ценам.

14 лет назад
mr_Usy
Юрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sankus
46 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Алексей - очень хороший программист. Все что касается баз данных - делает на раз. Задачу понимает быстро, выполняет качественно и быстро. Я очень доволен сотрудничеством.
Адекватный заказчик. Рекоменую

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sankus
46 лет
20 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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