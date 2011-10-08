Спарсить базу dle

Необходимо спарсить базу новостей с dle сайта. Новостей там всего лишь 1000. Поместить в категории как на сайте доноре. Парсить новости, а также картинки точно по категориям, чтобы на выходе получилась БД, которую впоследствии можно будет поставить на dle. Комментарии парсить не нужно.