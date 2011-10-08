Спарсить базу dle

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Завершен7 заявок250 просмотров

Необходимо спарсить базу новостей с dle сайта. Новостей там всего лишь 1000. Поместить в категории как на сайте доноре. Парсить новости, а также картинки точно по категориям, чтобы на выходе получилась БД, которую впоследствии можно будет поставить на dle. Комментарии парсить не нужно.

DLE
14 лет назад
kpytnk
Никита 
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$40
2 дня
Настоящий профессионал в своем деле. Получил качественно выполненную работу, в точно заявленный срок. Огромное спасибо.
Своевременная оплата, четкая постановка задачи. Было приятно поработать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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