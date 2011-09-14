Доработка структуры БД

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт9 заявок226 просмотров

Есть БД (5 таблиц) нужно скопировать её структуру или разработать более новую и совершенную.

У человека который в прошлом разрабатывал прошлую версию ушло минут 15.

Более подробную информацию буду высылать после собеседования.

14 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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