Приложение для работы со складом.
Восстановление базы данных форума (SQL)
Есть сайт на SmallNuke на котором стоял форум на Invision Power Board v. 2.3.6
Около года назад при неудачной попытке обновления форума база данных была повреждена. Сохранилось несколько вариантов бекапа, но ни один из них мягко говоря не идеален. Сейчас переехали на IPB 3 с нуля.
Необходимо восстановить базу и залить ее на IPB 3.
Выбранный исполнитель
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