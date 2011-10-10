Восстановление базы данных форума (SQL)

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Завершен1 заявка230 просмотров

Есть сайт на SmallNuke на котором стоял форум на Invision Power Board v. 2.3.6

Около года назад при неудачной попытке обновления форума база данных была повреждена. Сохранилось несколько вариантов бекапа, но ни один из них мягко говоря не идеален. Сейчас переехали на IPB 3 с нуля.

Необходимо восстановить базу и залить ее на IPB 3.

SQL
14 лет назад
Max_Johnes
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

evgen874
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Очень доволен работой Евгения - десятка однозначно. Многие, посмотрев базу, ответили, что не возьмутся за её восстановление. У Евгения же получилось восстановить базу с минимальными потерями и перенести её на апдейтнутую версию IPB. При этом Женя всё время держал меня в курсе прогресса по данному проекту, все возникающие проблемы решались оперативно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

evgen874
43 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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