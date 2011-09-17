База данных на мускуле с веб-интерфейсом

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Закрыт5 заявок185 просмотров

База данных ма MySQL

вебинтерфейс к ней на php + ajax

поиск / фильтры

конкретнее в аттаче

AJAXMySQLPHP
14 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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