Необходимо спарсить базу новостей с dle сайта. Новостей там всего лишь 1000. Поместить в категории как на сайте доноре. Парсить новости, а также картинки точно по категориям, чтобы на выходе получилась БД, которую впоследствии можно ...
База данных на мускуле с веб-интерфейсом
База данных ма MySQL
вебинтерфейс к ней на php + ajax
поиск / фильтры
конкретнее в аттаче
Заявки фрилансеров
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