товар/сайт Автомобильные коврики ЭВА название EVA Premium Четкий и контрастный логотип в графичном стиле (тонкие и четкие линии, минимум градиентов, а лучше вообще без них, никакого растра) Постараться отразить в логотипе продаваемую продукцию Логотип должен однозначно читаться в виде ...
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется на основе библиотеки Yowsup допилить скрипт приема/отправки сообщений +bash скрипт для контроля и перезапуска при необходимостиСистемное программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $500
Есть наметки по концепции, есть пример действующего сайта - на основании этого надо разработать совершенно новый и непохожий дизайн с улучшенными параметрами юзабилити и интерфейсом дружественным для мобильных устройств. Требуется работа серьезного уровня - в заявке ...Завершен8 лет назад
- $20
Есть металлическая бирка размером примерно 3х7см надо сделать ее модель и вписать логотип и выгнать рендер в нескольких ракурсах чтобы выглядела как будто это реальная железка и ее просто сфотографировали3D-графика1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Нужно сделать баннер для вконтакте с лого компании и призывом подписаться как тут: https://vk.com/doctorbormental И обрамление для фотографий вставляемых в сообщество по аналогии с той-же группой. Доп данные скину в ЛСБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Требуется баннер для акции, по типу вот такого http://vk.com/revert?w=wall-30461269_8262 Направление - автоаксессуарыБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
Задача несколько творческая, суть такая: - необходимо придумать и реализовать 3Д модель автомобильного лейбла - созданная модель должна быть печатабельна на 3Д принтере - размеры примерно 80х30мм - зависят от того какую марку выберете для работы и какая ...3D-графика9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
записать новогодний автоответчик сегодня до 15-16 часов по МСКОзвучиваниенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Есть готовая верстка посадочной страницы, требуется: 1.Меню - при прокрутке страницы выделять в меню пункт до которого прокручена страница 2.Форма обратного звонка и 2 формы заказа - проверка валидности заполнения полей, обязательные поля, по сабмиту отправка на ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется выполнение регулярных мелких рабо, типа: - оживить верстку - формы обратной связи - посадка на CMS - прочие задачи требующие программирования на php + mysql + ajax Требования: - на связи в рабочее время по МСК - навыки работы c ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Требуется дизайн небольшого лендинга. Есть некоторое количество непрофессиональных фото продукции которая будет продаваться через лендинг - надо на их основе сделать материалы для лендинга (слайдер и галерея)Завершен9 лет назад
- $500
Требуется комплексный редизайн сайта, возможно и создание заодно логотипа и фирменной цветографики. Дизайн в стиле одностраничника (по факту всеравно многостраничник будет) стиль флет юи адрес сайта и доп информацию получите в ЛС Качество работы должно быть на высоком ...Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $250
Сверстать сайт по готовому дизайну. Кросбраузерно, валидно, качественно. Без CMS, чистый php + css + js ссылка на дезигн https://drive.google.com/file/d/0B5k1nHpSIksIalladDhTZ1JwMVo2RlZJVDBWRTZmaUNMOE5B/edit?usp=sharingHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Требуется сверстать статический сайт макет https://drive.google.com/folderview?id=0B5k1nHpSIksIZXBXTEROSDg0QUU&usp=sharing ТЗ https://docs.google.com/document/d/1fKak8JE0rvSWh5y6tkYK9jxWAGGXfX614vwdB8d2kuE/edit?usp=sharing по сути для данного сайта не нужна CMS, но можете предложить что-нибудь легкое, подумаемHTML-верстка15 заявокЗакрыт9 лет назад
Несколько сайтов Требуется создание и ведение компаний Ищем специалиста который сможет привести на сайты реальных покупателей, а не просто слить бюджеты Оплата за сами компании возможна только по безналичному расчету Оплата за услуги по созданию и ведению возможна ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт9 лет назад
В данный момент идут работы над дизайном сайта, к моменту готовности дизайна нужно уже иметь СЯ, названия разделов меню и тексты чтобы верстать сайт уже с учетом этого. Тематика сайта: подключение йота йота модемы йота антенны усиление сигнала йота йота для ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Есть исходный сайт с которого берем шаблон (разделы, баннеры и прочее) Есть описание что надо поменять, добавить и прочее Стиль нового сайта flat UI ТЗ - https://clck.ru/9JJbx Работа должна быть очень хорошего уровня - дизайн и графика не хуже ...Завершен9 лет назад
- $280
Провести анализ по сайту, разработать и согласовать стратегию продвижения и привести ее в действие.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется провести сео аудит сайта, проанализировать выдачу по сайту и по сайтам конкурентов, подготовить отчет: - обнаруженные проблемы на сайте - текущие позиции в выдаче и сравнение с конкурентами - список ключей по которым имеет смысл двигать сайт ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $300
Есть готовая верстка, по ней надо накидать 10 вариантов дизайна сайта, на конкурсе будут рассматриваться 2 странички (главная + внутрянка): http://maket.woodfox.ru http://maket.woodfox.ru/index2.php Ориентируемся на современный стиль легкого и светлого дизайна. Работа должна содержать демо-контент (не надо копировать тексты и ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад