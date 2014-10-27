sau7777

Антон sau7777

 
47 летРоссия/Казань
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Roscherk17
Елена 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$30
10 баллов
4 года назад
Дизайн логотип + этикетка
Отличная постановка задачи и дальнейшее общение. Рекомендую!
Все отлично! Быстро, четко и по делу.
Ответный отзыв
Vasiled
35 летТаиланд
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$500
6 баллов
8 лет назад
Разработка дизайна сайта
Всё ок. Рекомендую.
Быстро работает, техничное исполнение. Был косяк с нашей стороны по срокам, Василий отнесся с пониманием. Рекомендую!
Ответный отзыв
tigerkid
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Сделать модель бирки с логотипом
Хороший заказчик) Рекомендую.
Все выполнено быстро и на отличном уровне!
Ответный отзыв
lady_tatiana
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Баннер для акции
Отличный заказчик!
Работа сделана согласно требований и в срок.
Ответный отзыв
axeniya1
Оксана 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Основной баннер для вконтакте + обрамление для фоток
Отличный заказчик. Рекомендую.
Все хорошо, рекомендую.
Ответный отзыв