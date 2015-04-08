Hello!
I am a UI/UX Designer.
My experience in the design of more than 4 years.
e-mail: [email protected]
Портфолио
- SOUS CAFE333 просмотра
- TV-SHOWS App for iOS, Android and Apple-TV390 просмотров
- VPN TRUE335 просмотров
- Enelium376 просмотров
- Mobile App for iOS and Android420 просмотров
- GOLDSAIL Jewelry site342 просмотра
- International Real Estate323 просмотра
- Travel Company Landing319 просмотров
- Application Bonnaga500 просмотров
- Аpplication IOS/Аndroid545 просмотров
- Design304 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
9 лет назад
Спасибо за хорошую работу. Все было сделано отлично и быстро. Рекомендую Татьяну как прекрасного дизайнера.
Ответный отзыв
Дмитрий, очень ответственный заказчик. Отличная деловая коммуникация. Четкие требования. Мгновенная оплата. Рекомендую!
$10
10 баллов
9 лет назад
Татьяна - настоящий профессионал! Оперативно разработала дизайн согласно ТЗ, всегда на связи, работу сдала в срок. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четкое задание, всегда на связи. Работой с Сергеем осталась очень довольна. Рекомендую!
$10
9 баллов
9 лет назад
Благодарю, работа сделана профессионально и в срок.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно. Владимир очень хороший заказчик. Рекомендую.
$90
10 баллов
9 лет назад
Благодаря Татьяне удалось придать нашему приложению современный бизнес-вид в достаточно сжатые сроки. Было разработано несколько вариантов дизайна, а также оперативно реализованы наши пожелания.
Ответный отзыв
Очень интересный проект. Четкость постановления задачи. Довольна сотрудничеством. Рекомендую как хорошего заказчика!
$100
10 баллов
10 лет назад
Татьяна очень оперативно сделала дизайн, затем также оперативно помогала с изменениями, которых было много. Всегда онлайн. Отличное качество комуникации и работы! всем рекомендую.
Ответный отзыв
С таким заказчиком как Стас приятно сотрудничать. Четкое задание, доброжелательность, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую его как хорошего работодателя.
Дизайн сайтов
5 отзывов
$9/час
от $20
#394
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$9/час
от $9
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