lady_tatiana

Татьяна Комисар lady_tatiana

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Hello!

I am a UI/UX Designer.

My experience in the design of more than 4 years.

e-mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

dmytro_aleinykov
36 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн для веб-сайта
Спасибо за хорошую работу. Все было сделано отлично и быстро. Рекомендую Татьяну как прекрасного дизайнера.
Дмитрий, очень ответственный заказчик. Отличная деловая коммуникация. Четкие требования. Мгновенная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Likhoman
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дизайн сайта
Татьяна - настоящий профессионал! Оперативно разработала дизайн согласно ТЗ, всегда на связи, работу сдала в срок. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое задание, всегда на связи. Работой с Сергеем осталась очень довольна. Рекомендую!
Ответный отзыв
voytan
58 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
9 баллов
9 лет назад
Привести страницу к единому стилю .
Благодарю, работа сделана профессионально и в срок.
Сотрудничество прошло успешно. Владимир очень хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
exhaustic
41 год
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$90
10 баллов
9 лет назад
Разработка стиля/темы для мобильного приложения (XAML, Xamarin)
Благодаря Татьяне удалось придать нашему приложению современный бизнес-вид в достаточно сжатые сроки. Было разработано несколько вариантов дизайна, а также оперативно реализованы наши пожелания.
Очень интересный проект. Четкость постановления задачи. Довольна сотрудничеством. Рекомендую как хорошего заказчика!
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stas_du
47 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Очень срочно веб дизайнер с хорошим английским.
Татьяна очень оперативно сделала дизайн, затем также оперативно помогала с изменениями, которых было много. Всегда онлайн. Отличное качество комуникации и работы! всем рекомендую.
С таким заказчиком как Стас приятно сотрудничать. Четкое задание, доброжелательность, всегда на связи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую его как хорошего работодателя.
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
5 отзывов
$9/час
от $20
#394
Дизайн мобильных приложений
1 отзыв
$9/час
от $9
#53