Портфолио
- Landing Page "Кухни на заказ"1008 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнитель. Все делает быстро и качественно, очень доволен работой. Продолжаем сотрудничать
Ответный отзыв
Отличный заказчик: ставит конкретные задачи, своевременная оплата ))
$100
10 баллов
10 лет назад
Четко сработано, быстро, качественно выполнена работа, дизайн легкий, понятный и информативный. Только пять баллов)
Ответный отзыв
Приятный заказчик, работать с которым легко. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Хороший исполнитель. Отрисовал макет за небольшие для такой работы день - заказчику понравилось с первого раза. Работа была выполнена за 2 дня, как и договаривались - без просрочек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Ни каких проблем во время работы не возникло. Рекомендую для сотрудничества.
$30
10 баллов
10 лет назад
Joomla
Все прошло хорошо. Фрилансер отзывчивый и понимающий.
Ответный отзыв
Было приятно работать. Рекомендую!
$57
10 баллов
10 лет назад
Все сделано, большое спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Рекомендую!
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26 отзывов
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