CeBIT

Виталий CeBIT

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
UI/UX дизайнер

Портфолио —  Behance﻿ | Dribbble﻿ 

  • Создание юзабилити-прототипов перед дизайном
  • Качественный, продуманный дизайн с акцентами, типографикой и анимациями
  • Опыт работы: 3 года
  • Большое внимание к мелочам
  • Пунктуальность, быстрая обратная связь

Портфолио

Отзывы заказчиков

kondrakov85
40 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Изменить дизайн сайта
Отличный исполнитель. Все делает быстро и качественно, очень доволен работой. Продолжаем сотрудничать
Отличный заказчик: ставит конкретные задачи, своевременная оплата ))
Ответный отзыв
anmobian
Андрей 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта-каталога школьного оборудования
Четко сработано, быстро, качественно выполнена работа, дизайн легкий, понятный и информативный. Только пять баллов)
Приятный заказчик, работать с которым легко. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
delon
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта-визитки
Хороший исполнитель. Отрисовал макет за небольшие для такой работы день - заказчику понравилось с первого раза. Работа была выполнена за 2 дня, как и договаривались - без просрочек. Рекомендую.
Отличный заказчик! Ни каких проблем во время работы не возникло. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Dezmagic-studio
Денис 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Перереботка страницы сайта
Joomla
Все прошло хорошо. Фрилансер отзывчивый и понимающий.
Было приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
vakeks2
37 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$57
10 баллов
10 лет назад
Редизайн сайта.
Все сделано, большое спасибо!
Хороший заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Дизайн сайтов
26 отзывов
от $100
от 1 дня
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