3Ds Max. Моделинг и визуализация.

Специалист трехмерной графики со стажем более пяти лет.

Специализируюсь я на следующем:

Сложный моделинг (архитектура, мебель и интерьер, разнообразная техника (автомобили, футуродизайн и т.п.), персонажи.

Системы частиц, эффекты.

Визуализация (экстерьеры, интерьеры).

Анимация.

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Что нужно для моей работы?

В первую очередь грамотное техническое задание. Чем подробней оно составлено - тем легче мне ориентироваться в стоимости и сроках.

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Работаю по предоплате (как правило 30-50%), хотя возможны и индивидуальные схемы.

Работаю с Вебмани, Приват24, в крайнем случае Киви.

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Спасибо за внимание.