3Ds Max. Моделинг и визуализация.
Специалист трехмерной графики со стажем более пяти лет.
Специализируюсь я на следующем:
Сложный моделинг (архитектура, мебель и интерьер, разнообразная техника (автомобили, футуродизайн и т.п.), персонажи.
Системы частиц, эффекты.
Визуализация (экстерьеры, интерьеры).
Анимация.
____________
Что нужно для моей работы?
В первую очередь грамотное техническое задание. Чем подробней оно составлено - тем легче мне ориентироваться в стоимости и сроках.
____________
Работаю по предоплате (как правило 30-50%), хотя возможны и индивидуальные схемы.
Работаю с Вебмани, Приват24, в крайнем случае Киви.
____________
Спасибо за внимание.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
- Модель гаджета для смартфона255 просмотров
- Shacman F2000695 просмотров
- Солнечные панели428 просмотров
- Т-156651 просмотр
- Вулкан974 просмотра
- Гипсокартонная система233 просмотра
- 3д модели вездеходов471 просмотр
- ИЖ Москвич-4122541 просмотр
- Без названия393 просмотра
- Fender Stratocaster1164 просмотра
- Тумбочка1046 просмотров
- Шкаф1014 просмотров
Отзывы заказчиков
$200
10 баллов
4 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
7 лет назад
всё было отлично
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
$30
10 баллов
7 лет назад
Все супер, без вопросов делает исправления и доработки, профессионал.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Петром прошло, как всегда, замечательно. Спасибо!
$30
10 баллов
8 лет назад
Супер, очень реалистично!
Ответный отзыв
Очередной успешно выполненный проект для Петра. Все как всегда без проблем. Рекомендую)
$30
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за оперативную и качественную работу.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. Анджела внимательный и ответственный заказчик. Рекомендую!
3D-графика
43 отзыва
$8/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
$8/час
от $30
нет рейтинга
Архитектура зданий
1 отзыв
$8/час
от $50
нет рейтинга