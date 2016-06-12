tigerkid

Александр tigerkid

 
37 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3Ds Max. Моделинг и визуализация.

Специалист трехмерной графики со стажем более пяти лет.

Специализируюсь я на следующем:

Сложный моделинг (архитектура, мебель и интерьер, разнообразная техника (автомобили, футуродизайн и т.п.), персонажи.

Системы частиц, эффекты.

Визуализация (экстерьеры, интерьеры).

Анимация.

____________

Что нужно для моей работы?

В первую очередь грамотное техническое задание. Чем подробней оно составлено - тем легче мне ориентироваться в стоимости и сроках.

____________

Работаю по предоплате (как правило 30-50%), хотя возможны и индивидуальные схемы.

Работаю с Вебмани, Приват24, в крайнем случае Киви.

____________

Спасибо за внимание.

3ds Max
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
maryl
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$200
10 баллов
4 года назад
Нарисовать книжку
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
SKAzochnik7
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Чертежи детской вело-машинки
всё было отлично
Доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Ответный отзыв
Vantala
Волков 
45 летСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Требуется нарисовать bag-in-box пакет
Все супер, без вопросов делает исправления и доработки, профессионал.
Сотрудничество с Петром прошло, как всегда, замечательно. Спасибо!
Ответный отзыв
Vantala
Волков 
45 летСША
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Внести изменения в изображение банки
Супер, очень реалистично!
Очередной успешно выполненный проект для Петра. Все как всегда без проблем. Рекомендую)
Ответный отзыв
mikylangela
Анжела 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
8 лет назад
3д визуализация объекта
Спасибо за оперативную и качественную работу.
Очень доволен сотрудничеством. Анджела внимательный и ответственный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
3D-графика
43 отзыва
$8/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
4 отзыва
$8/час
от $30
нет рейтинга
Архитектура зданий
1 отзыв
$8/час
от $50
нет рейтинга