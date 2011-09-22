База данных автобусов

$10
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Закрыт5 заявок223 просмотра

Здравствуйте.

Имеется готовая структура базы данных mysql.

Но на данный момент она не совсем устраивает.

Нужна помощь в доработке хорошей структуры БД

MySQL
14 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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