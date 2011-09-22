Требуется сбор URL всех интернет-магазинов, размещающихся в Яндекс.Маркете. Либо интересует покупка актуально базы, если таковая есть в наличии. От вас: стоимость работы, сроки и как с вами связаться ( ...
База данных автобусов
Здравствуйте.
Имеется готовая структура базы данных mysql.
Но на данный момент она не совсем устраивает.
Нужна помощь в доработке хорошей структуры БД
Заявки фрилансеров
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