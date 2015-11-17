Алексей Метельков sankussankus
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Опыт
Большой опыт в написании программ.
-проектирование и ведение баз данных;
- написание приложений и модулей;
Пишу на языках: mySQL, MSSQL, C#, PHP, Android, RAZOR.Основная деятельность вебпрограммирование.
Дополнительная информация: коммуникабелен, аккуратен, усидчив, исполнителен. Всегда на связи в skype Sankus78.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$20
2 балла
8 лет назад
Проект провален. Человек сорвал сроки 5 раз. Просто ужасный исполнитель. Отвечает буквально на одно сообщение в день и тут же молчание на сутки. НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Очень сильно подвел.
Ответный отзыв
Совершенно не рекомендую. Не умеющий общаться, переходящий на личности собеседник. Толком не может поставить техническое задание. В предложении по работе пишет одно, а потом выясняется что надо сделать немного другое но за ту же сумму и прочее. Вывод - Хотите попадалова - работайте с ним.
$13
10 баллов
8 лет назад
Все отлично, сделанно все на высшем уровне! Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный, без проблем платящий заказчик
$40
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Адекватный и вовремя платящий заказчик
$100
10 баллов
8 лет назад
Отлично выполнена работа с доп.требованиями и отдельными условиями. Алексей предложил несколько вариантов по решению моих вопросов по интеграции WooComerce с 1С. Это мне понравилось, видно, что делает для людей и их бизнес процессов. Порадовало и предложение о доработке если они будут незначительны. Спасибо, огромное.
Ответный отзыв
Положительный адекватный и своевременно платящий заказчик. Всем рекомендую
$70
2 балла
8 лет назад
К сожалению сорвав сроки почти в 3 раза, так и не сделал проект. Слышали только постоянные завтраки и что напишет через "пару часов". Очень сильно подставил перед заказчиком. Безответственно подошел к исполнению проекта, последние 4 дня вообще говорил что работа ведется, а по факту ничего не сделал. Не рекомендуем доверять серьезные полноценные проекты.
Ответный отзыв
ужасный заказчик. совсем не рекомендую
Веб-программирование
13 отзывов(-1)
$1/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Базы данных
6 отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
1С-программирование
2 отзыва
$30/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$1/час
от 1 часа
нет рейтинга
Встраиваемые системы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга