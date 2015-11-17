К сожалению сорвав сроки почти в 3 раза, так и не сделал проект. Слышали только постоянные завтраки и что напишет через "пару часов". Очень сильно подставил перед заказчиком. Безответственно подошел к исполнению проекта, последние 4 дня вообще говорил что работа ведется, а по факту ничего не сделал. Не рекомендуем доверять серьезные полноценные проекты.