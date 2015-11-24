Сделать привязку оплаты через e-autopay.com

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка138 просмотров
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Как должно быть по концовке:

На этой странице http://hopeople.ru/free/bonus2/payments.php  человек выбирает способ оплаты, дальше вводит свои контактные данные и потом его перекидывает на выбранный им способ оплаты. После оплаты человека перекидывает на нашу страницу.

Требуется специалист, который знает как это сделать. Готов доплатить за консультацию и за срочность.

Требуется выполнить задачу до завтра 11 ноября 15.00 по МСК. 

 

8 лет назад
markusminsk
Алексей 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
sankus
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена быстро и качественно. Рекомендую.
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