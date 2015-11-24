Сделать привязку оплаты через e-autopay.com

Как должно быть по концовке:

На этой странице http://hopeople.ru/free/bonus2/payments.php человек выбирает способ оплаты, дальше вводит свои контактные данные и потом его перекидывает на выбранный им способ оплаты. После оплаты человека перекидывает на нашу страницу.

Требуется специалист, который знает как это сделать. Готов доплатить за консультацию и за срочность.

Требуется выполнить задачу до завтра 11 ноября 15.00 по МСК.