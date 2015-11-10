Спрограммировать онлайн-тест

Это онлайн-тестирование с сохранением результатов теста человека в базу. Надо спрограммировать сам тест + отправку на емэйл человека письма с контактом другого человека, у которого совпали результаты теста.Работа не срочная, но и затягивать не хотелось бы.Если эта задача Вам по силам, пришлю боллее подробное описание.