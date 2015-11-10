Всем привет! Требуется специалист с WordPress. Сайт фотографа strusphoto.com. Надо выполнить такие задачи:

1) заменить вид просмотра плагина галереи (приблизительно как на картинке);

2) заменить иконку Instagram;

3) исправить баг лого на панели меню;

4) заменить плагин статистики на более конструктивный и точный;

5) после обновления WordPress хочу убедится, что все плагины работают, так как были баги с главным меню. Баги устранены, но неизвестно работает ли все исправно;

- Переговоры желательно по Скайпу ( мало времени на переписки)

- Сайт исключительно Англоязычний!!!!

- Желательно в кратчайшие сроки

- Оплата только в US $