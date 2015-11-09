Дописать код на javascript

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки122 просмотра
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Здравствуйте!

Есть код:

[code]{ // регион

$result4 = @mysql_query("SELECT * FROM $citytable WHERE podrazdel = '$regions' and razdel='$countrys' and categ

!= '' order by categ");

if (@mysql_num_rows($result4) != 0) {

echo ("

*Город:

");

while($myrow=mysql_fetch_array($result4)) {

$categ=$myrow["categ"];

$categ2=$myrow["ID"];

echo "";

}

echo ("

");

}

} // регион[/code]

Его надо надо изменить добавив из таблицы mysql еще один параметр:[code]$url=$myrow["url"];[/code]

что вроде[code]echo "";[/code]

и при выборе из списка использовать этот id: [code][/code]

Получается надо через select передавать два парамета. Если это не возможно, конечно.

Javascript
8 лет назад
mchuk
48 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
saboteador-ua
Андрей 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
34 отзыва(-3)
8 лет назад
$5
1 день
Хоть задание было небольшое, все равно приятно, когда все делается быстро и качественно.
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