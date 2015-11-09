Дописать код на javascript

Написать очень простой скрипт, который по всем подпапкам папки /var/www заходит в /var/www/подпапка/data/www и просматривает какие там сайты. Весь список сайтов выводит в 1 столбец в html и сохраняет в файл sites.txt
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Здравствуйте!
Есть код:
[code]{ // регион
$result4 = @mysql_query("SELECT * FROM $citytable WHERE podrazdel = '$regions' and razdel='$countrys' and categ
!= '' order by categ");
if (@mysql_num_rows($result4) != 0) {
echo ("
*Город:
");
while($myrow=mysql_fetch_array($result4)) {
$categ=$myrow["categ"];
$categ2=$myrow["ID"];
echo "";
}
echo ("
");
}
} // регион[/code]
Его надо надо изменить добавив из таблицы mysql еще один параметр:[code]$url=$myrow["url"];[/code]
что вроде[code]echo "";[/code]
и при выборе из списка использовать этот id: [code][/code]
Получается надо через select передавать два парамета. Если это не возможно, конечно.
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