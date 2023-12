Дописать код на javascript

Здравствуйте!

Есть код:

[code]{ // регион

$result4 = @mysql_query("SELECT * FROM $citytable WHERE podrazdel = '$regions' and razdel='$countrys' and categ

!= '' order by categ");

if (@mysql_num_rows($result4) != 0) {

echo ("

*Город:

");

while($myrow=mysql_fetch_array($result4)) {

$categ=$myrow["categ"];

$categ2=$myrow["ID"];

echo "";

}

echo ("

");

}

} // регион[/code]

Его надо надо изменить добавив из таблицы mysql еще один параметр:[code]$url=$myrow["url"];[/code]

что вроде[code]echo "";[/code]

и при выборе из списка использовать этот id: [code][/code]

Получается надо через select передавать два парамета. Если это не возможно, конечно.