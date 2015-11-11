Парсер для сайта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки145 просмотров
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Парсер для сайта, подробности в личку 

8 лет назад
sssharky
Ярослав 
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
PhpSoft
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$30
2 дня
Отлично, будем сотрудничать!
Пришлось потратить немного времени, чтобы уточнить техзадание, но в конце концов докопались до истины. Ярослав приятен в общении. С оплатой никаких проблем не возникло. Рекомендую к сотрудничеству!